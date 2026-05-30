Destination week-end : 48h dans les Cinque Terre, joyau méditerranéen classé au patrimoine mondial de l’Unesco

Par Jessica Pierné.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, le parc national des Cinque Terre est un petit coin de paradis où vignobles et villages colorés surplombent la Méditerranée. Entre les maisons suspendues, les sentiers panoramiques et les bateaux de pêcheurs, la région offre un décor spectaculaire. Autant d’atouts qui invitent à la découverte de ce morceau de Riviera italienne le temps d’un week-end.

Cinq villages d’origine médiévale

À une centaine de kilomètres au sud-est de Gênes s’étend un parc national côtier au charme saisissant. Son nom, il le doit à cinq anciens villages de pêcheurs, aussi pittoresques que savoureux, accrochés à flanc de falaise ou posés au ras de l’eau.Reliés entre eux par un réseau dense de sentiers, une ligne de train et, dès le printemps, des navettes maritimes, ces villages offrent un terrain d’exploration aussi pratique que spectaculaire. Pour profiter pleinement des lieux, mieux vaut privilégier le printemps ou au début de l’été, et s’aventurer hors des sentiers battus.

Le sentier côtier relie les villages sur une douzaine de kilomètres

Randonnée aux Cinque Terre

Entre Gênes et La Spezia, les Cinque Terre déploient cinq villages qui surplombent la Méditerranée. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso composent cet ensemble classé à l’Unesco. Ici, pas de voitures : on circule en train, à pied ou en bateau. Chaque village cultive sa singularité et possède des sentiers de randonnée. Le sentier Azzurro, qui relie les villages sur une douzaine de kilomètres, serpente entre mer et maquis méditerranéen. Comptez cinq à six heures pour l’intégrale, avec des panoramas remarquables sur la côte ligure. Certaines portions, fragilisées, peuvent être fermées selon les conditions.



Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville médiévale de Porto Venere se trouve en amont des cinq villages mythiques de Cinque Terre

Les Cinque Terre en bateau

Dès l’embarquement, le ton est donné. La côte ligure se dévoile dans toute sa verticalité : maisons pastel empilées, vignes en terrasses, criques invisibles depuis la terre. Le bateau glisse d’un village à l’autre, offrant un superbe point de vue sur ces silhouettes compactes et hors du temps. Riomaggiore apparaît comme une entaille colorée dans la roche, et Manarola déploie son amphithéâtre de maisons entrelacées. Les villages se suivent mais ne se ressemblent pas. Le clou du spectacle est l’élégante Vernazza, qui révèle toute sa grâce à l’approche des flots : une anse parfaite, dominée par une tour génoise, où barques et terrasses composent un tableau vivant. La navigation autour de Cinque Terre offre une lecture plus apaisée et spectaculaire de la région. Elle permet aussi d’échapper aux contraintes d’accès, les Cinque Terre demeurant largement fermées à la circulation automobile.

Crazy Boat Terre pour une sortie en bateau : http://www.crazyboatcinqueterre.com/

Cap sur l’île sauvage des Cinque Terre

À l’est des Cinque Terre, l’île de Palmaria s’impose comme l’un des trésors les mieux préservés de la Ligurie. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, elle est la seule île habitée de la région et attire les visiteurs en quête d’authenticité. Son relief escarpé, sa végétation méditerranéenne et ses sentiers de randonnée offrent un décor encore sauvage, loin de l’affluence touristique du littoral voisin. Mais Palmaria ne se résume pas à ses paysages : l’île conserve également un patrimoine militaire remarquable, avec plusieurs fortifications, dont certaines demeurent encore en activité. Face au pittoresque village de Portovenere, dans la province de La Spezia, Palmaria cultive ainsi un équilibre rare entre nature préservée et mémoire stratégique.

L’île de Palmaria séduit pat son caractère sauvage et ses sentiers de randonnée

Le goût de l’authenticité

Dominé par une forteresse Riomaggiore porte les traces d’un passé ancien. Fidèle à la République de Gênes, le village est mentionné dès le milieu du XIIIe siècle. Selon la tradition, ses origines remonteraient à l’installation de réfugiés grecs venus chercher abri sur ces rivages escarpés. Aujourd’hui, Riomaggiore peut dérouter les amateurs de cartes postales : son petit port est souvent envahi par la foule. Il suffit pourtant de s’élever dans ses ruelles abruptes pour retrouver une atmosphère intacte et de belles adresses gastronomiques. Ici, la cuisine ligure célèbre la simplicité et la fraîcheur des produits : anchois marinés, focaccia dorée à l’huile d’olive, ou encore le fameux pesto, dont le basilic pousse en abondance sur les terrasses environnantes. Les vins locaux, comme le Sciacchetrà, aux notes suaves et ambrées, accompagnent à merveille ces spécialités. Entre terre escarpée et mer généreuse, les Cinque Terre offrent ainsi une expérience culinaire où les plaisirs des yeux rivalisent avec ceux du palais.

Riomaggiore offre une vue imprenable sur la mer et ses restaurants méritent une halte

CARNET DE VOYAGE :

Y ALLER :

Pour rejoindre les Cinque Terre. Vols Paris-Gênes A/R à partir de 77€ avec Volotea. https://www.volotea.com/fr/

OÙ DORMIR ?

À l’hôtel La Spiaggia pour profiter de la vue sur la grande bleue et son emplacement à 10 minutes à pied du centre ville de Monterosso et de la gare.

https://www.laspiaggiamonterosso.com