SpaceX se prépare à la plus grande introduction en Bourse de l’histoire

La société d’Elon Musk vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq le 12 juin prochain.

SpaceX publiera son dossier d’introduction en Bourse la semaine prochaine en vue d’une cotation prévue le 12 juin au Nasdaq. L’entreprise fondée par Elon Musk ambitionne une valorisation située entre 1 750 et 2 000 milliards de dollars, un montant qui ferait de cette opération la plus importante jamais réalisée sur les marchés financiers. Le groupe pourrait lever entre 75 et 80 milliards de dollars auprès des investisseurs, selon les informations disponibles.

Une opération record au Nasdaq

Cette entrée en Bourse intervient alors que SpaceX consolide sa position dominante dans le secteur spatial avec ses activités de lancement de satellites et son projet Starlink. Le titre sera coté sous le symbole SPCX et pourrait être accompagné d’un fractionnement d’actions pour rendre le titre plus accessible aux investisseurs particuliers. La fixation du prix définitif est attendue pour le 11 juin, soit la veille de la première cotation.

Un tournant pour le secteur spatial

Les gérants spécialisés dans le secteur spatial observent cette opération avec attention, y voyant un moment charnière pour l’industrie spatiale privée. Au-delà de SpaceX, cette introduction pourrait redéfinir les valorisations des acteurs du secteur et exercer une pression concurrentielle accrue sur les opérateurs historiques comme Arianespace. L’ampleur de cette levée de fonds dépasse largement toutes les introductions en Bourse précédentes et marque une nouvelle étape dans la financiarisation de la conquête spatiale.