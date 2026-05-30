Entrevue ÉCONOMIE Marchés & finance

SpaceX se prépare à la plus grande introduction en Bourse de l’histoire

30 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

La société d’Elon Musk vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq le 12 juin prochain.

SpaceX se prépare à la plus grande introduction en Bourse de l'histoire
SpaceX se prépare à la plus grande introduction en Bourse de l'histoire

SpaceX publiera son dossier d’introduction en Bourse la semaine prochaine en vue d’une cotation prévue le 12 juin au Nasdaq. L’entreprise fondée par Elon Musk ambitionne une valorisation située entre 1 750 et 2 000 milliards de dollars, un montant qui ferait de cette opération la plus importante jamais réalisée sur les marchés financiers. Le groupe pourrait lever entre 75 et 80 milliards de dollars auprès des investisseurs, selon les informations disponibles.

Une opération record au Nasdaq

Cette entrée en Bourse intervient alors que SpaceX consolide sa position dominante dans le secteur spatial avec ses activités de lancement de satellites et son projet Starlink. Le titre sera coté sous le symbole SPCX et pourrait être accompagné d’un fractionnement d’actions pour rendre le titre plus accessible aux investisseurs particuliers. La fixation du prix définitif est attendue pour le 11 juin, soit la veille de la première cotation.

Un tournant pour le secteur spatial

Les gérants spécialisés dans le secteur spatial observent cette opération avec attention, y voyant un moment charnière pour l’industrie spatiale privée. Au-delà de SpaceX, cette introduction pourrait redéfinir les valorisations des acteurs du secteur et exercer une pression concurrentielle accrue sur les opérateurs historiques comme Arianespace. L’ampleur de cette levée de fonds dépasse largement toutes les introductions en Bourse précédentes et marque une nouvelle étape dans la financiarisation de la conquête spatiale.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.