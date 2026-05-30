L’équipage de la mission chinoise Shenzhou-21 est revenu sur Terre après sept mois dans l’espace

Les trois astronautes chinois de la mission Shenzhou-21 sont revenus sur Terre vendredi après avoir passé près de sept mois à bord de la station spatiale chinoise Tiangong, selon les médias d’État chinois.

L’équipage, composé des astronautes Zhang Hongzhang, Wu Fei et Zhang Lu, serait en bonne santé après son atterrissage.

La mission avait été lancée le 31 octobre 2025 depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Le vaisseau spatial avait décollé à bord d’une fusée Longue Marche-2F en direction de la station spatiale Tiangong.

Cette mission s’inscrit dans le développement accéléré du programme spatial chinois, Pékin cherchant à renforcer sa présence dans l’espace face aux États-Unis et à la Russie. La Chine poursuit également ses projets de missions lunaires habitées et d’exploration spatiale de long terme.

La station Tiangong, entièrement construite par la Chine, est devenue le symbole des ambitions spatiales du pays depuis son achèvement en 2022.