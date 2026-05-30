Le dirigeant vietnamien To Lam alerte sur trois crises mondiales au Dialogue de Shangri-La

Le président vietnamien To Lam a averti vendredi que le monde faisait face à trois crises majeures menaçant la stabilité internationale, lors de son discours d’ouverture au Dialogue de Shangri-La à Singapour, principal forum asiatique consacré à la sécurité et à la défense.

S’exprimant devant des ministres de la Défense, responsables militaires, diplomates et experts réunis à Singapour, To Lam a déclaré que la planète était confrontée à une érosion des règles et du droit international, à une crise des modèles de développement économiques ainsi qu’à une perte de confiance entre les nations.

Selon lui, le ralentissement de la croissance mondiale et les effets du changement climatique aggravent les tensions internationales et fragilisent davantage les équilibres géopolitiques.

« Les trois crises auxquelles notre monde est confronté aujourd’hui ne sont pas des réalités inévitables que nous sommes tenus d’accepter », a déclaré To Lam.

Le dirigeant vietnamien a appelé les États à renforcer le respect du droit international, à promouvoir une croissance plus inclusive et durable et à rétablir le dialogue et la transparence entre les puissances.

Le Dialogue de Shangri-La, organisé chaque année à Singapour par l’International Institute for Strategic Studies, réunit des responsables politiques et militaires du monde entier dans un contexte marqué par les tensions en mer de Chine méridionale, la rivalité sino-américaine et les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le Vietnam cherche depuis plusieurs années à maintenir un équilibre diplomatique délicat entre ses relations avec les États-Unis, la Chine et les autres puissances régionales, tout en renforçant son rôle sur la scène internationale.