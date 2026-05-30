La Pologne envisage de retirer à Zelensky sa plus haute distinction nationale

Le président polonais a déclaré vendredi vouloir examiner la possibilité de retirer au président ukrainien Volodymyr Zelensky la plus haute distinction polonaise, après une décision de Kiev honorant une organisation nationaliste ukrainienne impliquée dans des massacres de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette polémique intervient alors que la Pologne reste l’un des plus proches alliés de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

L’ancien président polonais Andrzej Duda avait décerné à Zelensky l’Ordre de l’Aigle blanc en 2023, la plus haute décoration du pays.

Mais Varsovie a vivement réagi après que Zelensky a signé un décret renommant une unité des forces spéciales ukrainiennes en hommage à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA).

Pour une partie des Ukrainiens, l’UPA symbolise la lutte pour l’indépendance nationale face à l’Union soviétique et à l’Allemagne nazie. Cependant, cette organisation est également accusée d’avoir participé aux massacres de Volhynie entre 1943 et 1945.

Selon la Pologne, environ 100 000 Polonais ont été tués par des nationalistes ukrainiens durant ces violences. Des milliers d’Ukrainiens ont aussi péri lors des représailles.

Le président polonais a indiqué vouloir que les autorités compétentes évaluent si cette décision ukrainienne est compatible avec le maintien de la distinction accordée à Zelensky.

Cette affaire ravive un sujet historiquement sensible entre Varsovie et Kiev, malgré leur coopération étroite sur les questions militaires et diplomatiques liées à la guerre en Ukraine.