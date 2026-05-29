Barrages L1/L2 : Nice bat Saint-Étienne 4-1 et assure son maintien en Ligue 1. Les Verts restent en Ligue 2

Nice a assuré son maintien en Ligue 1 en s’imposant nettement face à Saint-Étienne, 4-1, lors du match retour des barrages L1/L2. Après le nul de l’aller à Geoffroy-Guichard, 0-0, les Niçois ont fait la différence à domicile et conservent leur place dans l’élite.

Une première période sans but

Comme lors du match aller, la première période n’a pas permis de départager les deux équipes. Nice et Saint-Étienne sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge, 0-0, laissant la décision se faire après la pause.

Clauss débloque la rencontre

Nice a ouvert le score à la 62e minute grâce à Jonathan Clauss. Ce but a placé les Aiglons en tête dans ce barrage, alors que les deux équipes étaient encore à égalité parfaite après le 0-0 de l’aller et la première période sans but du retour.

Davitashvili relance Saint-Étienne sur penalty

Saint-Étienne est revenu à 1-1 à la 79e minute. Zuriko Davitashvili a transformé un penalty pour permettre aux Verts d’égaliser et de remettre les deux équipes à hauteur dans cette double confrontation.

Boudache remet Nice devant

La réaction niçoise est arrivée deux minutes plus tard. À la 81e minute, Kaïl Boudache a marqué pour redonner l’avantage à l’OGC Nice. Elye Wahi a été passeur décisif sur cette action. Nice menait alors 2-1 dans ce match retour.

Wahi signe un doublé en fin de match

Elyy Wahi a ensuite creusé l’écart pour Nice. L’attaquant niçois a inscrit le troisième but des Aiglons à la 87e minute, sur une passe de Sofiane Diop. Dans le temps additionnel, Wahi a marqué une seconde fois, à la 90e+2, encore servi par Sofiane Diop. Ce doublé a porté le score à 4-1 pour Nice.

Nice maintenu, Saint-Étienne reste en Ligue 2

Avec cette victoire 4-1 au retour, après le 0-0 de l’aller, Nice remporte le barrage sur le score cumulé de 4-1. L’OGC Nice conserve sa place en Ligue 1. Saint-Étienne ne retrouvera pas l’élite à l’issue de cette saison et repartira en Ligue 2.