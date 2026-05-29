La Bulgarie veut limiter le séjour des avions militaires américains en raison d’un différend sur les visas

La Bulgarie n’autorisera les avions militaires américains à rester sur son territoire que jusqu’à la fin du mois de juin, après l’absence de progrès concernant l’exemption de visas pour les citoyens bulgares souhaitant se rendre aux États-Unis, a déclaré vendredi le Premier ministre Roumen Radev.

S’exprimant depuis Sarajevo, Radev a indiqué que Sofia ne pouvait pas accepter des séjours prolongés d’appareils militaires américains et de ravitailleurs à l’aéroport de Sofia sans avancée sur cette question diplomatique.

« Nous avons aussi nos priorités et nos procédures », a déclaré le chef du gouvernement bulgare, cité par l’agence BTA.

Plus tôt ce mois-ci, Radev s’était entretenu avec le président américain Donald Trump afin de demander la suspension de l’obligation de visa pour les ressortissants bulgares voyageant aux États-Unis. Selon lui, aucune réponse positive n’a été apportée à cette demande.

La Bulgarie, membre de l’OTAN, accueille actuellement des avions militaires américains dans sa capitale en vertu d’un accord arrivant à expiration à la fin du mois de mai.

Le gouvernement bulgare devait toutefois adopter vendredi une décision permettant de prolonger la présence des appareils américains jusqu’à la fin juin, afin de laisser davantage de temps à Washington pour réexaminer sa position sur les visas.

Cette déclaration intervient dans un contexte de coopération militaire renforcée entre les États-Unis et plusieurs pays d’Europe de l’Est, alors que les tensions régionales restent élevées en raison de la guerre en Ukraine et de la situation sécuritaire autour de la mer Noire.