Le Parlement ghanéen adopte un projet de loi renforçant la répression contre les personnes LGBTQ

Le Parlement du Ghana a approuvé vendredi un projet de loi criminalisant la « promotion » des activités LGBTQ, selon un responsable parlementaire, dans le cadre d’un durcissement des mesures contre les minorités sexuelles en Afrique de l’Ouest.

Le texte, intitulé projet de loi sur les « droits sexuels et les valeurs familiales », doit encore être signé par le président John Dramani Mahama pour entrer en vigueur.

Selon les dispositions du projet de loi, le « financement, le parrainage ou la promotion » des activités LGBTQ deviendraient des infractions pénales. Le texte prévoit également que les citoyens ghanéens aient l’obligation de signaler aux autorités des actes liés à l’homosexualité.

Les défenseurs des droits humains et les organisations internationales ont vivement critiqué ce projet de loi, estimant qu’il risque d’aggraver les discriminations et les violences visant les personnes LGBTQ dans le pays.

Le Ghana criminalise déjà les relations homosexuelles à travers une législation héritée de l’époque coloniale. Cependant, ce nouveau texte élargirait considérablement le champ des sanctions en visant également les associations, militants, soutiens financiers et campagnes publiques liés aux droits LGBTQ.

Plusieurs pays africains ont récemment renforcé leurs législations contre les minorités sexuelles, suscitant des critiques de la part des organisations de défense des droits humains et des partenaires occidentaux.