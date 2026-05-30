Le chef du Pentagone met en garde contre la montée en puissance militaire de la Chine et appelle les alliés asiatiques à investir davantage dans leur défense

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a exhorté samedi les alliés des États-Unis en Asie à accroître fortement leurs dépenses militaires afin de faire face à la montée en puissance de la Chine et de préserver l’équilibre stratégique dans la région.

S’exprimant lors du Dialogue de Shangri-La, principal forum asiatique consacré aux questions de défense et de sécurité, Hegseth a estimé que le développement militaire chinois constituait un motif d’« inquiétude légitime » pour les pays de la région.

Selon lui, un réseau d’alliances plus solide et davantage autonome est indispensable pour dissuader toute agression potentielle et empêcher qu’une seule puissance ne domine l’Indo-Pacifique.

« Un Pacifique dominé par une puissance hégémonique bouleverserait l’équilibre des pouvoirs dans la région », a déclaré le responsable américain, ajoutant qu’aucun État ne devait être en mesure de menacer la sécurité ou la prospérité de ses voisins.

Hegseth a indiqué que Washington souhaitait voir ses partenaires asiatiques porter leurs dépenses de défense à environ 3,5 % de leur produit intérieur brut. Il a souligné que les États-Unis prévoyaient eux-mêmes d’investir près de 1 500 milliards de dollars dans leurs forces armées.

Dans une formule marquante, il a affirmé que la région avait besoin de « moins de Shangri-La et de davantage de navires et de sous-marins », insistant sur l’importance des capacités militaires concrètes plutôt que des seules discussions diplomatiques.

Le chef du Pentagone a également abordé la question de Taïwan, affirmant que la politique américaine concernant les ventes d’armes à l’île restait inchangée, tout en rappelant que les décisions finales appartenaient au président Donald Trump.

Concernant l’Iran, Hegseth a déclaré que les États-Unis demeuraient prêts à reprendre des frappes militaires si aucun accord n’était trouvé sur les questions en litige.

Malgré la fermeté de ses propos sur la Chine, il a adopté un ton plus conciliant à propos des relations entre Washington et Pékin, estimant qu’elles étaient actuellement « meilleures qu’elles ne l’ont été depuis de nombreuses années » et que des échanges militaires plus réguliers contribuaient à limiter les risques d’escalade.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de rivalité stratégique croissante entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan, de la mer de Chine méridionale et de l’influence régionale en Indo-Pacifique.