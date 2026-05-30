Virgin Australia dévoile un Boeing 737 aux couleurs de Toy Story 5

À quelques semaines de la sortie mondiale de Toy Story 5, prévue le 18 juin 2026, Virgin Australia a dévoilé un Boeing 737-800 entièrement habillé aux couleurs de la célèbre franchise de Disney et Pixar. Cette opération marketing marque le retour des livrées spéciales pour la compagnie australienne, qui n’en avait plus proposé depuis près d’une décennie.

L’appareil met en scène plusieurs personnages emblématiques de la saga, dont Woody, Buzz l’Éclair et Jessie. Il sera exploité sur le réseau domestique australien, un marché stratégique pour Virgin Australia, qui cherche à renforcer sa position face à ses concurrents, notamment Qantas et sa filiale Jetstar.

Une campagne marketing tournée vers les familles

Au-delà de la décoration extérieure de l’avion, la compagnie a imaginé une expérience immersive destinée aux familles. Dès le 1er juin, les jeunes passagers recevront des kits de coloriage inspirés de l’univers Toy Story. Le système de divertissement à bord proposera également les films de la franchise ainsi qu’une sélection de classiques Disney. Un jeu interactif permettra en outre aux voyageurs de tenter de remporter un séjour à Tokyo sur le thème Pixar.

Virgin Australia introduira également les « Toy Tickets », des cartes d’embarquement personnalisées destinées aux peluches des enfants. Cette initiative originale s’inspire d’une histoire devenue virale après la perte puis la restitution d’un doudou à bord d’un vol de la compagnie. Des animations spécifiques sont aussi prévues dans certains aéroports, salons et espaces fréquentés par les membres du programme de fidélité Velocity Frequent Flyer.

Une alliance gagnant-gagnant pour les deux marques

Pour Virgin Australia, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme et de fidélisation de la clientèle familiale. Après sa restructuration financière engagée en 2020, la compagnie cherche à développer une image davantage tournée vers l’expérience client. De son côté, Disney poursuit sa stratégie consistant à faire vivre ses franchises au-delà du cinéma, comme l’ont déjà fait plusieurs compagnies aériennes à travers le monde avec des partenariats inspirés notamment de Star Wars ou de l’univers Disney.

Cette collaboration intervient alors que le marché intérieur australien a retrouvé une forte dynamique. Le trafic domestique a dépassé ses niveaux d’avant-pandémie en 2025, offrant aux compagnies aériennes de nouvelles opportunités pour attirer une clientèle à forte valeur ajoutée, en particulier les familles voyageant pour les loisirs.