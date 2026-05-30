Une étude alerte sur le rapprochement des serpents venimeux avec les zones urbaines

Le changement climatique et la dégradation des habitats naturels pourraient favoriser le déplacement de nombreuses espèces de serpents venimeux vers des zones plus densément peuplées, selon une étude publiée dans la revue scientifique PLOS Neglected Tropical Diseases. Les chercheurs estiment que cette évolution pourrait accroître les risques de morsures pour les populations humaines dans plusieurs régions du monde.

Les auteurs ont analysé la répartition de 508 espèces de serpents venimeux présentant un intérêt médical, c’est-à-dire dont les morsures peuvent provoquer des conséquences graves, voire mortelles. Grâce à une cartographie à haute résolution, ils ont évalué les zones de chevauchement entre les populations humaines et ces reptiles. Chaque année, les morsures de serpent sont responsables d’environ 138.000 décès et de plus de 400.000 cas d’invalidité à travers le monde, principalement dans les pays en développement.

Des régions du monde particulièrement exposées

Les résultats montrent que de nombreuses espèces pourraient voir leur aire de répartition fortement modifiée dans les prochaines décennies. Certaines, déjà menacées, risquent de perdre une partie de leur habitat naturel, tandis que d’autres pourraient migrer vers des régions davantage urbanisées. Cette proximité accrue entre les serpents et les populations humaines augmenterait mécaniquement les risques d’accidents et de morsures.

Selon les chercheurs, les hausses les plus importantes pourraient être observées aux États-Unis, en Chine, sur le sous-continent indien, dans plusieurs régions d’Afrique de l’Ouest, autour du bassin du Congo ainsi que dans le nord des Andes en Amérique du Sud. Les auteurs espèrent que leurs travaux permettront aux autorités sanitaires de mieux anticiper ces évolutions, notamment en améliorant le déploiement des antivenins et l’organisation des structures de soins dans les zones les plus exposées.