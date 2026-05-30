Politique France

Sincères ou comédiens ? Éric Ciotti et Nathalie Saint-Cricq font la paix à Nice

30 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Sincères ou comédiens ? Éric Ciotti et Nathalie Saint-Cricq font la paix à Nice
Sincères ou comédiens ? Éric Ciotti et Nathalie Saint-Cricq font la paix à Nice

Éric Ciotti a croisé Nathalie Saint-Cricq lors d’un passage de la journaliste à Nice. L’élu niçois est allé la saluer publiquement, malgré une soirée électorale au cours de laquelle elle l’avait comparé à Benito Mussolini en direct sur France Info.

Un échange bref, souriant et sans tension apparente

La scène montre Éric Ciotti s’approchant de Nathalie Saint-Cricq pour lui adresser quelques mots. L’échange se déroule dans une ambiance détendue, en présence de plusieurs personnes autour d’eux. Aucune tension visible n’apparaît dans la séquence.

Une référence à Mussolini qui avait suscité des réactions

La rencontre a lieu après une sortie remarquée de Nathalie Saint-Cricq sur France Info. La journaliste avait établi une comparaison entre Éric Ciotti et Benito Mussolini, une formule qui avait provoqué des réactions dans le débat politique et médiatique.

Éric Ciotti affiche une attitude apaisée

En allant saluer la journaliste, Éric Ciotti a choisi de ne pas montrer de rancune. Une bonne façon de prendre de la hauteur et ressortir grandi. De son côté, Nathalie Saint-Cricq a reconnu avoir dit une ânerie, faisant donc amende honorable.

Les deux meilleurs ennemis sont-ils sincères avec cette paix apparente ? Eux-seuls le savent. Une chose est certaine, leur attitude, entre excuses et pardon, était la meilleure opération de communication possible…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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