Sincères ou comédiens ? Éric Ciotti et Nathalie Saint-Cricq font la paix à Nice

Éric Ciotti a croisé Nathalie Saint-Cricq lors d’un passage de la journaliste à Nice. L’élu niçois est allé la saluer publiquement, malgré une soirée électorale au cours de laquelle elle l’avait comparé à Benito Mussolini en direct sur France Info.

Un échange bref, souriant et sans tension apparente

La scène montre Éric Ciotti s’approchant de Nathalie Saint-Cricq pour lui adresser quelques mots. L’échange se déroule dans une ambiance détendue, en présence de plusieurs personnes autour d’eux. Aucune tension visible n’apparaît dans la séquence.

Une référence à Mussolini qui avait suscité des réactions

La rencontre a lieu après une sortie remarquée de Nathalie Saint-Cricq sur France Info. La journaliste avait établi une comparaison entre Éric Ciotti et Benito Mussolini, une formule qui avait provoqué des réactions dans le débat politique et médiatique.

Éric Ciotti affiche une attitude apaisée

En allant saluer la journaliste, Éric Ciotti a choisi de ne pas montrer de rancune. Une bonne façon de prendre de la hauteur et ressortir grandi. De son côté, Nathalie Saint-Cricq a reconnu avoir dit une ânerie, faisant donc amende honorable.

Les deux meilleurs ennemis sont-ils sincères avec cette paix apparente ? Eux-seuls le savent. Une chose est certaine, leur attitude, entre excuses et pardon, était la meilleure opération de communication possible…