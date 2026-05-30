La Russie rappelle son ambassadeur en Arménie sur fond de rapprochement d’Erevan avec l’Union européenne

La Russie a annoncé avoir rappelé son ambassadeur en Armenia pour consultations, dans un contexte de tensions diplomatiques liées au rapprochement de ce pays du Caucase avec l’Union européenne à l’approche des élections législatives prévues le 7 juin. Cette décision marque un nouvel épisode dans les relations fluctuantes entre Moscou et Erevan.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette mesure vise à protester contre les initiatives des autorités arméniennes en faveur d’un rapprochement accru avec l’UE. L’ambassadeur Sergueï Kopyrkine a été convoqué à Moscou afin de discuter des orientations politiques prises par le gouvernement arménien.

L’Russia considère l’Arménie comme un allié traditionnel au sein de son espace d’influence, notamment via des structures économiques et politiques héritées de l’époque soviétique. Toutefois, Erevan a progressivement diversifié ses partenariats internationaux ces dernières années, tout en restant dépendante de Moscou sur le plan économique et sécuritaire.

Cette évolution inquiète les autorités russes, qui ont également été confrontées à d’autres signes de distanciation de la part de leur allié caucasien. Une organisation économique dirigée par Moscou a ainsi évoqué la possibilité de suspendre l’Arménie si celle-ci poursuit sa candidature à l’Union européenne, tout en appelant à l’organisation d’un référendum.

Sur le plan intérieur, les sondages en vue des élections de juin indiquent que le parti du Premier ministre Nikol Pachinian conserve une avance sur les formations d’opposition pro-russes. Arrivé au pouvoir après la révolution de 2018 et réélu en 2021, il est perçu comme favorable à un rapprochement avec l’Occident.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs apporté son soutien à Pachinian, dans un contexte où les équilibres géopolitiques régionaux continuent d’évoluer entre influence russe et ouverture vers l’Union européenne.