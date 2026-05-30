Frédéric Rose nommé directeur de cabinet d’Emmanuel Macron

L’Élysée poursuit sa réorganisation à un peu plus d’un an de la fin du second mandat d’Emmanuel Macron. Frédéric Rose a été nommé directeur du cabinet du président de la République et prendra officiellement ses fonctions le 6 juin, selon un arrêté publié au Journal officiel. Âgé de 52 ans, il succède à Georges-François Leclerc, en poste depuis octobre dernier et récemment nommé préfet de la région Île-de-France.

Cette nomination s’inscrit dans une série de changements au sein de l’entourage présidentiel. Début mai, Pierre-André Imbert avait déjà pris les fonctions de secrétaire général de l’Élysée en remplacement d’Emmanuel Moulin, nommé depuis gouverneur de la Banque de France. Le directeur de cabinet occupe un rôle central dans l’organisation quotidienne de la présidence et coordonne l’activité des équipes travaillant auprès du chef de l’État.

De la préfecture des Yvelines à l’Élysée

Frédéric Rose connaît bien les rouages de l’Élysée. Entre 2020 et 2024, il y a exercé les fonctions de conseiller chargé des questions de sécurité auprès d’Emmanuel Macron avant d’être nommé préfet des Yvelines. Magistrat de formation, il a également dirigé le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR).

Au cours de sa carrière, il a aussi travaillé au sein des cabinets ministériels de Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, et de Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté. Son retour à l’Élysée marque la volonté du président de s’appuyer sur des profils déjà familiers de son fonctionnement à l’approche des derniers mois de son quinquennat.