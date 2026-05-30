« Où est la Chine ? » : l’absence de Pékin au forum de défense de Singapour interroge les délégués

L’absence de hauts responsables chinois au Dialogue de Shangri-La, principal forum de sécurité en Asie, suscite de nombreuses interrogations parmi les participants cette année. Plusieurs délégués présents à Singapour ont exprimé leur surprise face au faible niveau de représentation de la China, dont la participation est habituellement considérée comme centrale dans ce type de rencontre.

Pour la deuxième année consécutive, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, n’a pas assisté à la conférence. Cette absence prive les participants d’échanges directs avec Pékin sur les principales questions de sécurité régionale, notamment les tensions maritimes et les rivalités stratégiques en Asie-Pacifique.

Au lieu d’une délégation de haut niveau, la Chine a envoyé un groupe plus discret composé d’experts et d’universitaires affiliés à l’Armée populaire de libération. Ce choix est interprété par plusieurs analystes comme une volonté de limiter les confrontations diplomatiques et d’éviter des questions sensibles sur sa politique de défense.

Traditionnellement, le Dialogue de Shangri-La est marqué par des interventions de haut niveau du ministre chinois de la Défense, qui expose la position de Pékin sur les enjeux internationaux. Cette année encore, aucun discours officiel de ce type n’a été inscrit au programme, une situation déjà observée en 2025.

L’absence de la Chine a été relevée par plusieurs responsables étrangers, dont le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui a exprimé son regret de ne pas pouvoir échanger directement avec son homologue chinois. Selon lui, ces rencontres restent essentielles pour réduire les incompréhensions dans un contexte où les incidents en mer ou dans les airs sont fréquents.

Certains observateurs estiment que ce retrait relatif pourrait traduire une stratégie de Pékin visant à éviter des discussions publiques potentiellement délicates, tout en maintenant une présence plus discrète dans les forums multilatéraux. D’autres y voient au contraire une occasion manquée de dialogue direct dans un contexte régional de tensions persistantes.