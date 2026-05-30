L’aéroport de Munich brièvement paralysé après la signalisation d’un drone

Le trafic aérien a été interrompu pendant environ une heure à l’aéroport de Munich, dans le sud de l’Allemagne, après la possible observation d’un drone samedi matin. L’incident a entraîné une suspension temporaire des opérations, le temps de vérifier la situation et de sécuriser l’espace aérien.

Selon les autorités aéroportuaires et la police, l’alerte a été déclenchée après que deux pilotes, opérant depuis des avions distincts au sol, ont signalé avoir aperçu un drone à proximité de l’aéroport. Ces signalements ont conduit à la fermeture immédiate de la zone concernée par mesure de précaution.

Durant la suspension du trafic, plus de vingt vols à destination de Munich ont été déroutés vers d’autres aéroports, selon un porte-parole de la plateforme aéroportuaire. Les autorités ont précisé que la reprise des opérations s’est effectuée progressivement une fois les vérifications de sécurité effectuées.

L’incident s’est produit aux alentours de 9 heures locales, soit 7 heures GMT, dans un contexte où plusieurs aéroports européens ont déjà renforcé leur vigilance face à la présence non autorisée de drones dans des zones sensibles. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué dans l’immédiat concernant l’origine de l’appareil suspect.

Les autorités allemandes n’ont pas confirmé s’il s’agissait d’un drone civil ou d’une intrusion intentionnelle. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’évaluer d’éventuelles failles de sécurité.

Cet épisode, bien que bref, illustre les perturbations que peuvent provoquer des intrusions de drones dans des espaces aériens fortement fréquentés, où la sécurité des vols impose des mesures immédiates de fermeture dès la moindre suspicion.