Trois alpinistes lettons meurent après une chute sur le mont McKinley en Alaska

Trois alpinistes originaires de Latvia ont trouvé la mort après une chute sur le mont McKinley, en Alaska, dans le parc national et réserve de Denali National Park and Preserve. Un quatrième membre de l’expédition a survécu et a pu être secouru, selon une organisation d’alpinisme de leur pays d’origine.

D’après le Service des parcs nationaux des United States, quatre alpinistes faisant partie d’une expédition de sept personnes ont chuté mercredi près du col de Denali, à environ 640 mètres sous le sommet du Denali (Mont McKinley), point culminant de l’Amérique du Nord.

Le survivant a été localisé jeudi dans un bassin montagneux situé à environ 17 200 pieds d’altitude. Il a ensuite été évacué par ambulance aérienne vers un hôpital pour y recevoir des soins, ont précisé les autorités du parc national.

Les équipes de secours ont indiqué que les opérations concernant les trois autres alpinistes sont désormais passées d’une mission de recherche et de sauvetage à une opération de récupération. Le Service des parcs a également précisé qu’aucune information supplémentaire sur les victimes ne serait communiquée avant un délai de 72 heures après notification des familles.

L’Association lettone d’alpinisme a identifié les trois victimes comme étant Inese Puceka, Vija Olte et Renars Kunigs-Salaks, exprimant une profonde émotion face à cette perte qu’elle qualifie d’irréversible pour la communauté d’escalade du pays balte.

Les circonstances exactes de la chute n’ont pas encore été détaillées par les autorités, mais le mont McKinley, situé dans des conditions extrêmes et changeantes, est réputé pour la difficulté de ses ascensions et les risques élevés qu’il présente même pour des alpinistes expérimentés.