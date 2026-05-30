Moustiques : un répulsif pourrait devenir un signal de repas pour certains insectes

Le DEET, l’un des répulsifs antimoustiques les plus utilisés au monde, pourrait dans certaines circonstances être associé par les moustiques à une source de nourriture. C’est la conclusion surprenante d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Tours et de l’université américaine Virginia Tech, publiée dans le Journal of Experimental Biology. Les scientifiques ont observé que certains moustiques étaient capables d’apprendre à relier l’odeur du produit à la présence d’un repas sanguin.

Les travaux ont porté sur l’espèce Aedes aegypti, vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya, le Zika ou encore la fièvre jaune. En laboratoire, les chercheurs ont exposé des moustiques femelles à du sang chaud tout en diffusant l’odeur du DEET. Après plusieurs répétitions, plus de 60 % des insectes entraînés ont tenté de piquer lorsqu’ils étaient exposés au seul répulsif, signe qu’ils avaient associé cette odeur à une récompense alimentaire.

L’importance de combiner plusieurs mesures préventives

Les auteurs de l’étude soulignent toutefois que ces résultats ont été obtenus dans des conditions expérimentales très spécifiques et ne remettent pas en cause l’efficacité du DEET. Selon eux, le principal risque apparaît lorsque la concentration du produit diminue avec le temps, après une baignade ou une forte transpiration. Un moustique qui parvient malgré tout à se nourrir pourrait alors associer l’odeur résiduelle du répulsif à un repas réussi.

Cette découverte renforce surtout les recommandations déjà formulées par les autorités sanitaires : appliquer correctement les répulsifs et les renouveler régulièrement selon les indications du fabricant. Les spécialistes rappellent que les produits à base de DEET demeurent parmi les moyens de protection les plus efficaces contre les moustiques et doivent être associés à d’autres mesures préventives, comme les moustiquaires, les vêtements couvrants et l’élimination des eaux stagnantes.