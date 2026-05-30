Bourgogne : plus de 840 passagers bloqués toute une nuit dans deux TGV Trenitalia

Plusde 840 voyageurs ont passé une partie de la nuit immobilisés à bord de deux TGV de la compagnie italienne Trenitalia après une panne survenue en Bourgogne. Les trains, qui circulaient en direction de Paris, sont restés bloqués pendant plus de neuf heures avant que le trafic ne puisse reprendre samedi matin.

L’incident s’est produit vers 23h45 entre l’Yonne et la Côte-d’Or. Les deux rames transportaient au total 841 passagers. Face à cette situation exceptionnelle, les préfectures des deux départements ont mis en place un dispositif d’assistance afin d’acheminer de l’eau et de venir en aide aux voyageurs restés à bord durant toute la nuit.

Une panne qui a paralysé plusieurs trains

Aucune évacuation n’a été nécessaire. Des gendarmes ont également été déployés sur place afin d’assurer la sécurité et d’accompagner les opérations. Selon les autorités, les passagers sont restés dans les trains jusqu’au rétablissement de la circulation.

Dans un message publié sur le réseau social X, Trenitalia a indiqué que la panne était liée à un « problème d’infrastructure ». Une équipe technique est intervenue sur place et a permis la reprise du trafic vers 9h30 samedi matin. L’incident a également entraîné des perturbations et des retards sur plusieurs autres circulations ferroviaires dans le secteur.