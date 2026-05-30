Ebola en RDC : le chef de l’OMS lance un appel urgent alors que l’épidémie dépasse les capacités de réponse

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est rendu samedi dans la province congolaise la plus touchée par l’épidémie d’Ebola afin d’encourager les populations à consulter rapidement en cas de symptômes et à respecter des pratiques d’inhumation sécurisées. Cette visite intervient alors que les autorités tentent de contenir ce qui est devenu l’une des plus importantes flambées de la maladie dans le pays.

Après une étape à Kinshasa et une rencontre avec la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, Tedros s’est rendu à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, où les premiers cas ont été confirmés au début du mois. L’épidémie actuelle est la 17e recensée en Democratic Republic of the Congo depuis la découverte du virus il y a environ cinquante ans, et la troisième plus importante de son histoire.

Lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre congolais de la Santé, le chef de l’OMS a souligné que la souche Bundibugyo à l’origine de cette épidémie ne dispose actuellement ni de vaccin approuvé ni de traitement spécifique validé. Dans ce contexte, la prise en charge précoce des patients, incluant l’isolement, la réhydratation et le traitement des symptômes, est considérée comme essentielle pour améliorer les chances de survie.

Tedros a également insisté sur l’importance des enterrements sécurisés, les rites funéraires traditionnels pouvant favoriser la transmission du virus. Les autorités sanitaires cherchent ainsi à convaincre les communautés locales d’adopter des mesures de prévention parfois difficiles à accepter dans certaines régions touchées.

Le ministre congolais de la Santé a toutefois assuré que la situation n’était pas « hors de contrôle », même si plusieurs organisations humanitaires s’inquiètent du rythme de la réponse. L’ONG médicale Médecins Sans Frontières estime notamment que les moyens actuellement mobilisés restent insuffisants face à l’ampleur de la propagation.

L’inquiétude dépasse désormais les frontières congolaises. Le Brazil a annoncé samedi enquêter sur un cas suspect d’Ebola concernant un homme récemment revenu de RDC. Les autorités brésiliennes ont précisé que le patient avait été placé en isolement dans un établissement spécialisé, le temps d’effectuer les analyses nécessaires.