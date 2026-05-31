Nouvelle alerte autour de la centrale de Zaporijia : Moscou accuse Kiev d’une attaque de drone

Les tensions autour de la centrale nucléaire de Zaporijia ont connu un nouvel épisode samedi, la Russie affirmant qu’un drone ukrainien avait frappé le site, tandis que l’Ukraine a catégoriquement rejeté cette accusation. L’incident concerne la plus grande centrale nucléaire d’Europe, située dans une zone occupée par les forces russes depuis les premiers mois de la guerre.

Selon la société publique russe Rosatom, un drone ukrainien a atteint l’enceinte de la centrale sans toutefois endommager les équipements essentiels au fonctionnement et à la sécurité de l’installation. Les autorités russes ont indiqué qu’aucune menace immédiate pour la sûreté nucléaire n’avait été constatée à la suite de l’incident.

Le directeur de Rosatom, Alexeï Likhatchiov, a dénoncé ce qu’il présente comme une nouvelle attaque visant une infrastructure particulièrement sensible. Moscou accuse régulièrement les forces ukrainiennes de mettre en danger la sécurité du site, situé dans la région de Zaporijia.

De son côté, l’armée ukrainienne a rejeté les accusations russes et nié toute implication dans une attaque contre la centrale. Kiev accuse fréquemment Moscou d’utiliser ce type d’allégations à des fins de propagande et affirme ne pas cibler les installations nucléaires.

Depuis le début du conflit, la Centrale nucléaire de Zaporijia est au centre des préoccupations de la communauté internationale. Les organismes de surveillance nucléaire ont à plusieurs reprises averti des risques liés aux opérations militaires menées à proximité du site.

Cette nouvelle controverse illustre une fois encore la difficulté de vérifier de manière indépendante les incidents survenant dans les zones de combat. Alors que Moscou et Kiev continuent de s’accuser mutuellement de mettre en péril la sécurité de la centrale, les inquiétudes persistent quant aux conséquences potentielles d’une escalade autour de cette infrastructure stratégique.