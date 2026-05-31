La lutte contre la hausse des prix relance les tensions autour de l’indépendance des banques centrales, selon plusieurs responsables politiques et économiques réunis à Dubrovnik, en Croatie. Alors que les autorités monétaires multiplient les mesures pour contenir l’inflation, les ingérences politiques se font plus fréquentes et soulèvent des inquiétudes sur la stabilité des politiques économiques.

Depuis plusieurs mois, l’inflation mondiale s’est accélérée sous l’effet notamment de la hausse des prix de l’énergie, alimentée par les conséquences économiques de la guerre en Guerre en Iran. En réponse, les banques centrales ont été contraintes de relever leurs taux d’intérêt ou de retarder les baisses initialement prévues afin d’éviter une inflation durable.

Ces décisions, souvent impopulaires, placent les institutions monétaires dans une position délicate. Plusieurs responsables estiment que la pression politique s’intensifie, notamment dans les pays où l’endettement public est élevé et où les gouvernements font face à des attentes économiques contradictoires.

Lors de la conférence, Helge Berger, directeur adjoint du département européen du Fonds monétaire international (FMI), a rappelé que l’indépendance des banques centrales est plus facile à préserver lorsque l’inflation est faible. Selon lui, la situation devient beaucoup plus complexe lorsque les autorités doivent prendre des décisions qui pèsent directement sur le pouvoir d’achat et l’activité économique.

Les intervenants ont également souligné que l’un des exemples les plus visibles de pressions politiques concerne les appels répétés du président américain Donald Trump en faveur d’une baisse des taux d’intérêt. Mais ces influences ne se limitent pas aux États-Unis : elles se manifestent également de manière plus discrète dans d’autres régions du monde.

Enfin, les experts alertent sur les conséquences possibles d’une perte d’indépendance des banques centrales. Selon eux, une telle évolution pourrait rendre la lutte contre l’inflation plus difficile et fragiliser la confiance des marchés, alors même que la stabilité des prix reste un objectif central des politiques économiques mondiales.