Ankara : le chef de l’opposition destitué Özgür Özel mobilise des milliers de partisans malgré la crise au sein du CHP

Le chef de l’opposition turque destitué, Özgür Özel, a réussi à rassembler samedi une foule importante à Ankara, démontrant qu’il conserve un soutien populaire malgré une décision de justice l’ayant démis de ses fonctions à la tête du principal parti d’opposition. Des milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une dérive politique.

Après avoir pris la parole devant ses partisans — que des médias proches de l’opposition estiment à plusieurs dizaines de milliers de personnes — Özel a conduit une marche à travers les rues d’Ankara. Cette mobilisation intervient dans un climat de fortes tensions internes au sein du Parti républicain du peuple (CHP), principale force d’opposition en Turkey.

La crise a été déclenchée par une décision judiciaire rendue la semaine précédente, annulant le congrès du CHP de 2023 et entraînant la destitution d’Özel. Le tribunal a également rétabli dans ses fonctions l’ancien dirigeant du parti, Kemal Kılıçdaroğlu, une figure controversée qui avait déjà dirigé l’opposition face au président Recep Tayyip Erdoğan.

Cette décision judiciaire est perçue par les partisans d’Özel comme un coup dur porté à l’opposition politique, dans un contexte où les équilibres internes du CHP sont fortement remis en question. Elle intervient alors que les divisions au sein du parti pourraient fragiliser sa capacité à contester le pouvoir en place.

Dans le même temps, Kemal Kılıçdaroğlu a effectué une apparition au siège du parti à Ankara, où il a promis de lutter contre la corruption et de réorganiser la formation politique. Ses déclarations font notamment référence à des affaires impliquant certaines municipalités dirigées par le CHP.

Face à ces développements, les partisans d’Özel dénoncent une instrumentalisation politique de la justice, une accusation que le gouvernement rejette. Özel a pour sa part affirmé que la crise dépasse les querelles internes du parti, estimant qu’il s’agit d’un affrontement plus large entre le pouvoir et une partie de la société turque mobilisée contre lui.