— Patrice Évra étrille Arsenal après la victoire du PSG: «Ils parlaient comme s’ils avaient déjà le trophée en main»

Arsenal a vu son rêve européen s’arrêter au bout de la nuit. En finale de Ligue des champions, le club londonien a été battu par le Paris Saint-Germain après un match nul 1-1 et une séance de tirs au but remportée 4-3 par Paris. Kai Havertz avait ouvert le score dès la 6e minute, avant l’égalisation d’Ousmane Dembélé sur penalty à la 65e.

Patrice Évra vise les supporters d’Arsenal et les joueurs

Dans la foulée de cette défaite, Patrice Évra, ex-joueur des Gunners, a tenu un discours sans filtre à l’égard des fans d’Arsenal. L’ancien défenseur a ciblé l’euphorie qui entourait les Londoniens avant la finale, estimant que le terrain avait brutalement rappelé le club londonien à la réalité.

Patrice Évra a ainsi déclaré : « Laissez-moi vous dire, hier soir, c’était une douche froide pour les fans d’Arsenal. Je regarde les fans d’Arsenal, et enfin, ils sont ramenés à la réalité. Pendant des semaines, ils parlaient comme s’ils avaient déjà le trophée en main, comme s’ils étaient les prochaines légendes du jeu. Mais le football a une drôle de façon de vous ramener sur terre, non ? »

« Vous voyez, un maillot ne fait pas de vous une légende. Quelques bons mois ne font pas de vous une légende. Il faut souffrir, il faut gagner les grandes batailles, et hier soir ? Ils n’étaient que des garçons jouant contre des hommes. Cette équipe n’est pas légendaire… pas encore. »

« Ils sont talentueux, oui, mais légendaires ? C’est un mot que vous devez gagner avec du sang, de la sueur et des trophées. Ce soir, le rêve a été étouffé, et la réalité, c’est qu’ils ont un long, long chemin à parcourir. »

Une défaite qui laisse Arsenal sans Ligue des champions

Arsenal repart donc sans le trophée, après avoir passé toute la finale à bétonner et gagner du temps￼. La séance de tirs au but a finalement fait basculer la soirée du côté parisien, avec Gabriel parmi les joueurs londoniens en échec dans l’exercice.

Le PSG conserve son titre européen et confirme sa place au sommet du football mondial. Arsenal, lui, doit encaisser une nouvelle désillusion en finale de Ligue des champions après sa défaite en 2006. Mais assurément, hier soir, c’est le football qui a gagné… ￼