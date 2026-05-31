Un navire visé par un missile américain après avoir tenté de briser le blocus contre l’Iran

L’armée américaine a annoncé avoir neutralisé un navire qui tentait de rejoindre un port iranien malgré le blocus maritime imposé par Washington. Selon le commandement central américain (Centcom), un missile a été tiré contre le bâtiment après que celui-ci a ignoré de multiples avertissements en mer.

D’après les autorités militaires américaines, l’incident s’est produit vendredi dans les eaux internationales du golfe d’Oman. Le navire concerné, le Lian Star, battant pavillon gambien, se dirigeait vers un port iranien lorsqu’il a été intercepté par les forces américaines chargées de faire respecter le blocus.

Le Centcom affirme avoir adressé plus de vingt avertissements au navire afin de l’informer qu’il enfreignait les restrictions imposées par les États-Unis. Face à l’absence de réaction, les militaires américains ont indiqué avoir tiré un missile Hellfire visant la salle des machines du bâtiment afin de l’empêcher de poursuivre sa route.

Selon le communiqué américain, le navire ne se dirigeait plus vers l’Iran après l’opération. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant l’état de l’équipage, d’éventuels blessés ou les dommages subis par le bâtiment.

Depuis l’instauration du blocus le 13 avril, l’armée américaine affirme avoir contraint au moins 115 navires à modifier leur trajectoire afin d’éviter les ports iraniens. Cette politique s’inscrit dans le contexte de la confrontation entre Washington et Téhéran, qui a fortement perturbé le trafic maritime dans la région.

La situation demeure particulièrement tendue dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. Le conflit a provoqué une hausse des prix du pétrole et accru les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique international. Samedi, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à reprendre des frappes contre l’Iran si aucun accord n’était trouvé pour mettre fin aux hostilités.