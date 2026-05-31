Passages à tabac, négligences médicales, décès : le plus grand centre de détention pour migrants des États-Unis visé par une plainte explosive

Plusieurs organisations de défense des droits humains ont engagé une action en justice contre les autorités américaines concernant les conditions de détention au Camp East Montana, le plus grand centre de rétention pour migrants des États-Unis. Situé à El Paso, au Texas, ce vaste complexe de tentes a été mis en place dans le cadre de la politique de déportations massives menée par l’administration du président Donald Trump.

La plainte a été déposée par l’American Civil Liberties Union, Human Rights Watch et le Texas Civil Rights Project au nom de quatre personnes actuellement détenues dans le centre. Les organisations dénoncent de graves violations des droits fondamentaux et réclament une amélioration urgente des conditions de vie des détenus.

Selon les plaignants, des gardiens se seraient livrés à des passages à tabac et à des actes de violence à l’encontre de certains migrants. La plainte évoque également un accès insuffisant aux soins médicaux et des conditions de détention susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes retenues.

Les associations soulignent qu’une inspection du site a identifié 49 infractions présumées aux normes applicables. Elles rappellent également que trois personnes sont décédées au cours des neuf mois ayant suivi l’ouverture du centre, qui accueille actuellement plus de 2 700 détenus.

L’action en justice vise l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE), chargée de la gestion du camp, ainsi que le département de la Sécurité intérieure (DHS). Il s’agit de la première procédure judiciaire intentée contre cette installation construite sur la base militaire de Fort Bliss, dans le désert texan.

Le département de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement réagi aux accusations. Les autorités américaines avaient auparavant assuré que cette infrastructure, dont le coût est estimé à 1,2 milliard de dollars, respectait les normes fédérales encadrant la détention des migrants. Les organisations requérantes espèrent désormais que la justice imposera des réformes afin de prévenir de nouveaux abus et d’améliorer les conditions de détention dans le centre.