Après un revers judiciaire, Trump veut céder le contrôle du Kennedy Center au Congrès

Le président américain Donald Trump a annoncé vouloir transférer au Congrès la gestion du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, l’un des plus prestigieux centres culturels des États-Unis. Cette décision intervient après une importante défaite judiciaire concernant ses projets de transformation de l’institution.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a indiqué avoir demandé au ministère américain du Commerce de prendre les mesures nécessaires afin de permettre un transfert complet de la responsabilité du centre au Congrès. Selon lui, les législateurs devraient désormais assurer le fonctionnement, l’entretien et la gestion de l’établissement.

L’annonce survient quelques heures après une décision de justice défavorable au président. Un juge a estimé que le centre ne pouvait pas être rebaptisé « Trump Kennedy Center » sans l’adoption préalable d’une loi par le Congrès. Le tribunal a également bloqué le projet de fermeture du site pendant deux ans afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation.

Parmi les projets soutenus par Trump figurait notamment la construction d’une nouvelle salle de bal ainsi que plusieurs modifications importantes des infrastructures du complexe culturel. Ces initiatives font toujours l’objet de contestations devant les tribunaux.

La mise en œuvre concrète du transfert annoncé reste toutefois incertaine. Créé par le Congrès en 1958, le Kennedy Center est actuellement administré par un conseil d’administration dont plusieurs membres ont été nommés par Donald Trump au cours de son second mandat.

Cette nouvelle confrontation autour du centre culturel illustre les tensions persistantes entre l’exécutif américain et le pouvoir judiciaire. Elle met également en lumière les débats sur l’influence politique dans la gestion des grandes institutions culturelles du pays, alors que plusieurs recours judiciaires concernant les projets du président demeurent en cours d’examen.