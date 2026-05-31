Star City sur Apple TV : un spin-off de For All Mankind côté soviétique, thriller glacial et visuellement sublime

Depuis le 29 mai, Apple TV propose simultanément le final de la saison 5 de For All Mankind et les deux premiers épisodes de Star City, son spin-off directement dérivé. Présentée en avant-première mondiale au festival Canneséries, cette nouvelle série partage avec sa grande sœur le même postulat uchronique : et si ce n’était pas les Américains, mais les Soviétiques qui avaient posé le premier homme sur la Lune ? Là où For All Mankind suivait la réaction américaine face à cette défaite, Star City emmène le spectateur de l’autre côté du Rideau de fer, au cœur de la Cité des étoiles — inspirée du vrai centre d’entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine, perdu au milieu de la forêt et étroitement surveillé par les militaires. « Star City est une série que vous pouvez regarder sans jamais avoir vue For All Mankind », ont confié les co-créateurs Ben Nedivi et Matt Wolpert lors de Canneséries.

Brutalisme soviétique, paranoïa du KGB et cosmonautes sous pression

La série se déroule en 1969 et entremêle les destins de plusieurs personnages. Le concepteur en chef du programme spatial, incarné par Rhys Ifans, est soumis au bon vouloir du KGB et interdit de quitter le pays. La cosmonaute novice Anastasia, jouée par Alice Englert, découvre que sa mission ne s’arrête pas une fois revenue sur Terre. Au centre de surveillance du KGB, la jeune Irina — belle révélation de l’actrice Agnes O’Casey — fait ses preuves sous les ordres de la terrifiante cheffe Lyudmilla Raskova (Anna Maxwell Martin). Tournée en Lituanie et en anglais, la série offre pourtant une immersion réaliste dans la psychose de la Guerre froide. C’est aussi visuellement que Star City impressionne : sa réalisation lèche l’architecture brutaliste de la Cité, ses bâtiments gris colossaux, ses couloirs sombres, ses bureaux de surveillance, le tout recouvert d’une neige qui semble tomber sans interruption. Un épisode par semaine sera mis en ligne jusqu’au 10 juillet.