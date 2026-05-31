Mort d’Edgar Morin à 104 ans : hommages unanimes à un « humanisme fait personne »

Le sociologue et philosophe Edgar Morin est décédé vendredi 29 mai à l’âge de 104 ans. L’annonce a été faite samedi par son épouse Sabah Abouessalam-Morin, qui a salué « l’un des derniers grands résistants, humaniste, penseur et écrivain infatigable », évoquant « une conscience libre, une voix singulière, un maître et une présence lumineuse dans les temps obscurs ». « Jusqu’à ses derniers jours, Edgar Morin est demeuré attentif au monde, aux autres, et aux grands enjeux humains qui ont nourri sa pensée », a précisé sa famille. Né en 1921, l’auteur de La Méthode — vaste encyclopédie de la pensée complexe rédigée entre 1977 et 2004 — aura traversé un siècle entier en l’observant, en le questionnant, et en refusant jusqu’au bout de le simplifier.

« Penseur de la complexité », « passeur de savoir » : les mots du monde politique

Emmanuel Macron a salué « un soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples », qu’il avait qualifié en 2021 « d’homme-siècle et vigie de la planète ». « Avec sa bienveillance, sa curiosité, il ne cessait de nous éclairer. Pensée complexe, vie féconde, esprit universel. L’humanisme fait personne », a écrit le président sur X, en présentant « les condoléances de la Nation ». Dominique de Villepin a rendu hommage à « un penseur du tragique, jamais du renoncement », qui « avait compris mieux que beaucoup que l’avenir ne se bâtit ni dans les certitudes closes ni dans les simplifications brutales ». François Hollande a rappelé qu’Edgar Morin « a construit ses réflexions en empruntant à toutes les disciplines scientifiques » et « a choisi les chemins de la liberté intellectuelle. En trébuchant parfois, en corrigeant toujours. » Jean-Luc Mélenchon, qui a souligné son engagement récent contre « le massacre des Palestiniens à Gaza », a conclu : « Un exemple ne meurt jamais. » Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a partagé une phrase que le philosophe lui avait offerte : « Éros gagne toujours sur Thanatos. Gardez l’espoir, ne l’oubliez jamais. »

« Lisez-le maintenant ! » : la voix des intellectuels et artistes

Pour le sociologue Jean Viard, Edgar Morin était « un penseur et un acteur » dont le rapport entre action et pensée a traversé toute sa vie, de la Résistance à ses travaux sur la jeunesse yéyé — c’est lui qui aurait inventé le mot — jusqu’à La Méthode et ses derniers livres sur l’écologie et le changement de civilisation. « Lisez-le maintenant ! », a-t-il lancé sur franceinfo. Pour Éric Fottorino, c’était « quelqu’un qui a aimé la vie plus que tout » et dont « le grand combat, c’était de faire en sorte que toutes les disciplines soient reliées dans une grande conversation ». Juliette Binoche l’a qualifié de « héros » sur France Inter : « Il nous a aidés à comprendre notre société et qui nous sommes. Nous avons besoin d’esprits aussi clairs. »