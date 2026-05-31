Drôme : un homme tué et un autre grièvement blessé par balles à Valence

Un homme de 24 ans a été tué et un autre grièvement blessé lors d’une fusillade survenue samedi soir dans un quartier sensible de Valence, dans la Drôme. Les faits se sont produits aux alentours de 23 heures, à proximité d’un point de deal connu des services de police.

Les secours sont rapidement intervenus après les tirs. L’une des victimes, âgée de 24 ans, a succombé à ses blessures dans la nuit malgré sa prise en charge médicale. La seconde victime a été transportée à l’hôpital dans un état grave.

Les circonstances exactes de cette attaque restent encore inconnues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer le déroulement des faits ainsi que le mobile de la fusillade, survenue dans un secteur régulièrement confronté à des problématiques liées au trafic de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police judiciaire. Des investigations sont en cours afin d’identifier les auteurs des tirs et d’établir leur implication dans cette affaire.