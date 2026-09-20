Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Éric Ciotti appelle Bruno Retailleau à le rejoindre

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Présidentielle 2027 : Éric Ciotti appelle Bruno Retailleau à le rejoindre
Présidentielle 2027 : Éric Ciotti appelle Bruno Retailleau à le rejoindre

Éric Ciotti tend la main à Bruno Retailleau. Invité de BFMTV ce dimanche 20 septembre, le président de l’Union des droites pour la République a appelé le candidat des Républicains à rejoindre son camp afin de construire une « maison de droite forte ». Une nouvelle offensive dans la bataille des alliances à droite, alors que Bruno Retailleau revendique jusqu’à présent une candidature autonome.

Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen depuis les législatives de 2024, considère qu’une partie importante des électeurs de LR partage désormais les mêmes priorités que l’alliance RN-UDR. Il souhaite convaincre Bruno Retailleau de s’inscrire dans cette recomposition plutôt que de se rapprocher d’Édouard Philippe. Le patron de l’UDR exprime en effet ses réserves sur l’hypothèse d’une alliance entre le candidat LR et celui d’Horizons.

Le RN tend lui aussi la main à Retailleau

La même question a été posée ce dimanche à Louis Aliot dans « Le Grand Jury » RTL–Public Sénat–Ouest-France–M6. Le premier vice-président du Rassemblement national s’est lui aussi montré favorable à un rapprochement avec Bruno Retailleau, confirmant que le RN cherche à attirer une partie de la droite traditionnelle autour de Marine Le Pen.

Cette stratégie se heurte toutefois à la ligne défendue jusqu’ici par Bruno Retailleau. Le président des Républicains a régulièrement affirmé vouloir construire son propre rassemblement de la droite et a critiqué aussi bien le RN que le camp macroniste. Aucun accord avec Ciotti ou le RN n’a donc été annoncé à ce stade.

La prochaine étape sera la réponse de Bruno Retailleau à ces appels. La question des alliances devient progressivement l’un des principaux sujets de la campagne à droite, entre l’alliance RN-UDR, la candidature LR et le projet de rassemblement porté par Édouard Philippe.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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