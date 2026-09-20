POLITIQUE Présidentielle 2027

Suspension de Philippe Brun : Jérôme Guedj critique la méthode de la direction du PS

Par

2 minutes de lecture

Suspension de Philippe Brun : Jérôme Guedj critique la méthode de la direction du PS
Suspension de Philippe Brun : Jérôme Guedj critique la méthode de la direction du PS

La suspension de Philippe Brun continue de provoquer des remous au Parti socialiste. Invité de Radio J ce dimanche, Jérôme Guedj a estimé que la direction de son parti était allée « vite en besogne » en suspendant le député de l’Eure et en l’écartant de la primaire présidentielle.

Une nouvelle voix critique se fait entendre au sein du Parti socialiste dans l’affaire Philippe Brun. Jérôme Guedj, lui-même candidat à la primaire sociale-démocrate, a contesté ce dimanche la manière dont son parti a géré la mise à l’écart du député de l’Eure.

Philippe Brun a été suspendu à titre conservatoire du PS après que la direction du parti a indiqué avoir été informée de faits « susceptibles de relever d’une caractérisation pénale ». Sa candidature à la primaire n’a parallèlement pas été ratifiée. La direction socialiste a précisé que cette décision ne préjugeait pas d’une éventuelle décision judiciaire.

Guedj dénonce une procédure trop rapide

Jérôme Guedj estime notamment que Philippe Brun aurait dû être directement saisi avant qu’une décision aussi importante ne soit prise. Il juge sa mise à l’écart particulièrement brutale et considère que la direction socialiste est allée « vite en besogne ».

Le député de l’Essonne soulève également une autre question : celle du calendrier. Alors que des alertes auraient circulé depuis plusieurs semaines, Guedj s’interroge sur le fait que les instances du parti n’aient pas agi plus tôt, avant de prendre une décision à quelques semaines seulement de la primaire.

Philippe Brun conteste les accusations

De son côté, Philippe Brun conteste les faits qui lui sont reprochés et demande sa réintégration dans la primaire. Ses avocats ont annoncé leur intention de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse et critiquent une décision prise sans procédure contradictoire préalable.

L’intervention de Jérôme Guedj déplace ainsi le débat sur le terrain de la procédure interne au PS : au-delà du fond des accusations, c’est désormais la manière dont la direction socialiste a traité le dossier qui fait l’objet de discussions au sein du parti.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une