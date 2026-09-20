Suspension de Philippe Brun : Jérôme Guedj critique la méthode de la direction du PS

La suspension de Philippe Brun suscite des critiques au sein du Parti socialiste, notamment de Jérôme Guedj, qui remet en question la rapidité et la procédure de la décision. Brun conteste les accusations portées contre lui et réclame sa réintégration, tandis que des questions sur le calendrier des actions prises par la direction émergent.

La suspension de Philippe Brun continue de provoquer des remous au Parti socialiste. Invité de Radio J ce dimanche, Jérôme Guedj a estimé que la direction de son parti était allée « vite en besogne » en suspendant le député de l’Eure et en l’écartant de la primaire présidentielle.

Une nouvelle voix critique se fait entendre au sein du Parti socialiste dans l’affaire Philippe Brun. Jérôme Guedj, lui-même candidat à la primaire sociale-démocrate, a contesté ce dimanche la manière dont son parti a géré la mise à l’écart du député de l’Eure.

Philippe Brun a été suspendu à titre conservatoire du PS après que la direction du parti a indiqué avoir été informée de faits « susceptibles de relever d’une caractérisation pénale ». Sa candidature à la primaire n’a parallèlement pas été ratifiée. La direction socialiste a précisé que cette décision ne préjugeait pas d’une éventuelle décision judiciaire.

Guedj dénonce une procédure trop rapide

Jérôme Guedj estime notamment que Philippe Brun aurait dû être directement saisi avant qu’une décision aussi importante ne soit prise. Il juge sa mise à l’écart particulièrement brutale et considère que la direction socialiste est allée « vite en besogne ».

Le député de l’Essonne soulève également une autre question : celle du calendrier. Alors que des alertes auraient circulé depuis plusieurs semaines, Guedj s’interroge sur le fait que les instances du parti n’aient pas agi plus tôt, avant de prendre une décision à quelques semaines seulement de la primaire.

Philippe Brun conteste les accusations

De son côté, Philippe Brun conteste les faits qui lui sont reprochés et demande sa réintégration dans la primaire. Ses avocats ont annoncé leur intention de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse et critiquent une décision prise sans procédure contradictoire préalable.

L’intervention de Jérôme Guedj déplace ainsi le débat sur le terrain de la procédure interne au PS : au-delà du fond des accusations, c’est désormais la manière dont la direction socialiste a traité le dossier qui fait l’objet de discussions au sein du parti.