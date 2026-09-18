Après les incendies en Gironde, Marine Le Pen attendue auprès des sinistrés de la tornade de Pomas

Marine Le Pen multiplie les visites auprès des sinistrés de catastrophes naturelles, après avoir rencontré des victimes d'incendies en Gironde. Ce vendredi, elle se rend à Pomas, où une tornade a ravagé environ 300 habitations. Sa tournée met en avant son engagement sur les questions de secours et d'indemnisation dans sa campagne présidentielle.

Marine Le Pen poursuit ce vendredi 18 septembre sa série de déplacements auprès de populations touchées par des catastrophes naturelles. Après une journée passée jeudi au Porge, en Gironde, auprès des victimes des incendies de l’été, la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle est attendue à 14 heures à Pomas, dans l’Aude, village durement frappé par une tornade le 24 août.

Jeudi, au Porge, Marine Le Pen avait rencontré plusieurs habitants dont les maisons avaient été détruites ou gravement endommagées par les incendies de juillet. Elle avait notamment dénoncé des « défaillances » dans les opérations de secours et estimé qu’après chaque catastrophe climatique, « tout le monde s’intéresse à ce qui se passe et le lendemain, tout le monde oublie ». La candidate avait également défendu l’idée d’un dispositif permettant de déclencher plus rapidement une réponse coordonnée de l’État après ce type de catastrophe.

Près de 300 habitations touchées à Pomas

Ce vendredi, Marine Le Pen doit changer de région mais conserver le même angle de déplacement. Pomas, commune d’environ 1 000 habitants située au sud de Carcassonne, a été frappée le 24 août par une violente tornade. Environ 300 des 500 habitations du village ont été endommagées, dont une centaine considérées comme inhabitables dans les premiers jours suivant la catastrophe. Plusieurs dizaines de personnes avaient également été blessées.

La candidate RN doit rencontrer des habitants et des victimes de la tornade afin d’échanger sur les conséquences matérielles du sinistre et sur leur accompagnement. Son agenda officiel présente le déplacement comme une visite « en soutien aux victimes de la tornade ». La venue à Pomas intervient un peu plus de trois semaines après le passage du phénomène météorologique.

Cette succession de déplacements marque aussi l’un des premiers axes de terrain de sa campagne présidentielle : se rendre dans des territoires confrontés à des catastrophes et mettre en avant les questions de secours, d’indemnisation et d’adaptation aux événements climatiques extrêmes. Marine Le Pen était également annoncée ce vendredi matin à 7 h 45 sur ICI Gironde avant de rejoindre l’Aude. Ses déclarations à Pomas devraient permettre de préciser les mesures qu’elle entend proposer pour la gestion et l’accompagnement des victimes de ce type de catastrophe.