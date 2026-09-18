Australie : les touristes dépassant la durée de leur visa pourront être placés en rétention

L’Australie va renforcer les mesures visant les personnes qui restent sur son territoire après l’expiration de leur visa. Le gouvernement prévoit notamment de placer en rétention administrative les touristes qui dépassent la durée autorisée de leur séjour, dans le cadre d’un durcissement plus large de sa politique migratoire. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, Matt Thistlethwaite, a confirmé vendredi que cette mesure concernerait également les titulaires de visas touristiques.

Le dispositif vise à renforcer l’application des règles de séjour et à encourager les personnes concernées à quitter volontairement le pays. Le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a annoncé la création de 250 places supplémentaires en rétention ainsi que le recrutement de 100 agents chargés du contrôle des visas. Le gouvernement étudie également la possibilité de réutiliser un ancien centre de quarantaine situé à Melbourne pour accueillir des personnes en situation irrégulière.

Un durcissement plus large des règles migratoires

Une annonce qui intervient après plusieurs mesures concernant les étudiants étrangers et les titulaires de visas vacances-travail. Canberra veut notamment limiter le passage d’un visa à un autre et introduire une condition empêchant, dans la plupart des cas, les visiteurs de déposer une nouvelle demande de visa depuis l’Australie. Le gouvernement prévoit également de modifier les conditions d’accès aux visas permettant aux jeunes étrangers de prolonger leur séjour dans le pays.

Selon les autorités australiennes, plus de 77 000 personnes se trouvent actuellement dans le pays sans visa valide. Ce nombre a progressé depuis 2016, malgré le ralentissement de l’immigration nette. Le gouvernement travailliste affirme vouloir ramener celle-ci à 225 000 personnes par an à partir de 2027-2028, contre environ 292 000 sur les douze mois à mars 2026. Tony Burke assure que le recours accru à la rétention doit avant tout servir à favoriser les départs et à rétablir un mécanisme de contrôle des dépassements de visa.