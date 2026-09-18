Éric Zemmour accuse Mbappé de placer une « solidarité islamique » au-dessus de la « solidarité française »

Éric Zemmour a vivement mis en cause le rapport de Kylian Mbappé à la France jeudi soir sur BFMTV. Interrogé sur la polémique née autour d’un tee-shirt de soutien aux habitants de Ceuta, le président de Reconquête a estimé que chez le capitaine des Bleus, « la solidarité islamique » (NDLR : Kylian Mbappé s’est lui-même, plusieurs fois, déclaré catholique) serait « supérieure à la solidarité française ». Il a également déclaré que Mbappé avait « des solidarités qui nous échappent » et « qui ne relèvent pas du pays dans lequel il a la nationalité ».

Le journaliste l’a alors directement interpellé : « Il est français quand ça vous arrange » avant de lui demander s’il considérait qu’il ne l’était plus dans cette affaire. Zemmour a répondu : « Je ne dis pas qu’il n’est pas français. » Lorsque son interlocuteur lui fait remarquer qu’il vient « quasiment » de présenter Mbappé comme un « Français de papier », le candidat à la présidentielle refuse également cette qualification. Il maintient néanmoins son analyse selon laquelle certaines réactions du joueur traduiraient une solidarité qui dépasserait son appartenance nationale.

Éric Zemmour cite notamment la réaction de Kylian Mbappé après la mort de Nahel en 2023 et son attitude récente à Ceuta. Selon lui, le footballeur avait alors pris parti « pour Nahel contre le policier » et prendrait désormais parti « pour les migrants contre les Espagnols ». Mbappé a pourtant expliqué soutenir « à 100 % » les habitants de Ceuta tout en refusant de hiérarchiser les souffrances et en souhaitant également avoir une pensée pour les migrants morts ou vivant dans des conditions difficiles.

Le président de Reconquête a finalement estimé que Kylian Mbappé « aurait pu se taire », prenant Zinédine Zidane comme contre-exemple d’un sportif qui, selon lui, intervenait moins dans le débat public. La séquence est donc claire : Zemmour n’a pas retiré à Mbappé sa nationalité française, mais il a explicitement opposé ce qu’il décrit comme sa « solidarité islamique » à une « solidarité française », ouvrant un débat sur la manière dont il conçoit l’appartenance nationale du capitaine de l’équipe de France.