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Présidentielle 2027 : le MoDem ouvre son université de rentrée sur fond de recomposition du centre

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Présidentielle 2027 : le MoDem ouvre son université de rentrée sur fond de recomposition du centre
Présidentielle 2027 : le MoDem ouvre son université de rentrée sur fond de recomposition du centre

Le MoDem ouvre ce vendredi 18 septembre son université de rentrée à L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Militants, élus et cadres du mouvement sont attendus à partir de 15 h 30 au Domaine de Mousquety pour trois jours de débats qui s’achèveront dimanche. À sept mois de l’élection présidentielle, le parti de François Bayrou présente lui-même ce rendez-vous comme un temps de préparation aux « échéances à venir ».

Autour du fondateur du MoDem et de Marc Fesneau, président du groupe démocrate à l’Assemblée nationale, le mouvement a convié un large éventail de personnalités du centre et au-delà. Les anciens Premiers ministres Élisabeth Borne et Bernard Cazeneuve, Jean-Louis Borloo, Xavier Bertrand, Thierry Breton, Éric Dupond-Moretti, Valérie Hayer, Hervé Marseille ou encore la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo figurent parmi les invités annoncés au cours du week-end.

Le centre réfléchit déjà à l’après-Macron

Cette affiche donne au rassemblement une dimension particulière à l’approche de 2027. Le MoDem revendique une ligne de « rassemblement du centre », alors que plusieurs figures issues de la majorité présidentielle et de ses marges commencent à préciser leurs ambitions ou leurs différences. Gabriel Attal et Édouard Philippe sont déjà engagés dans la bataille présidentielle, tandis que François Bayrou continue de défendre la nécessité d’un espace politique central capable de dépasser les frontières partisanes traditionnelles.

L’université de rentrée sera aussi consacrée aux grands dossiers du moment. Des responsables politiques, experts et représentants de la société civile doivent intervenir sur les enjeux économiques, européens, institutionnels et internationaux. Les « Journées de l’Europe 2026 » du Parti démocrate européen seront organisées parallèlement, donnant une place importante aux questions européennes dans les discussions.

Le programme doit se poursuivre jusqu’au déjeuner de dimanche. Au-delà des différentes tables rondes, le rendez-vous permettra surtout d’observer la manière dont le MoDem entend peser dans la recomposition du bloc central avant la présidentielle, et quelle place François Bayrou souhaite occuper dans une famille politique désormais traversée par plusieurs stratégies pour 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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