Jérôme Guedj : « L’islam est compatible avec la République »

Jérôme Guedj déclare que l'islam est compatible avec la République lors de son intervention sur BFMTV, contredisant ainsi Jordan Bardella. Il souligne que le silence du président du RN sur cette question remet en cause l'acceptation des musulmans dans la nation. Guedj s'oppose à l'interdiction du voile, arguant que cela enfreint la laïcité.

Jérôme Guedj a répondu sans ambiguïté à la question que Jordan Bardella avait laissée ouverte quelques minutes plus tôt. Invité jeudi soir de « 100 % Mabrouk » sur BFMTV, après le président du Rassemblement national, le député de l’Essonne et candidat à la primaire de la gauche a affirmé que « l’islam est compatible avec la République ». Il a accusé Jordan Bardella de vouloir « se glisser dans les pas d’Éric Zemmour » en refusant, selon lui, de répondre clairement à cette question.

Lors de son propre entretien, Jordan Bardella avait été interrogé directement par Sonia Mabrouk sur la compatibilité de l’islam avec la République. Le président du RN n’avait pas répondu par oui ou par non, estimant notamment qu’il revenait aux musulmans de démontrer leur opposition à l’islamisme et aux formes les plus radicales de leur religion. Jérôme Guedj a jugé ce « silence assourdissant » et considéré qu’il permettait de laisser planer un doute sur l’appartenance pleine et entière des Français musulmans à la communauté nationale.

« Les religions sont protégées par la laïcité »

Pour le député socialiste, affirmer qu’une religion serait par nature incompatible avec la République reviendrait à remettre en cause le principe même de laïcité. « Les religions sont protégées dans notre pays par la laïcité, de la même manière que ceux qui ne souhaitent pas croire sont protégés par la laïcité », a-t-il déclaré. Il a notamment invoqué la loi de 1905 et l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui protège la liberté des opinions religieuses sous réserve du respect de l’ordre public.

Jérôme Guedj reconnaît toutefois que les religions peuvent comporter des dogmes entrant en contradiction avec certaines règles contemporaines. Mais il estime que ce constat peut concerner les différents monothéismes et ne permet pas de conclure à l’incompatibilité d’une religion entière avec la République. « Les musulmans de France ne vivent pas dans une religion parallèle », a-t-il insisté, défendant une distinction nette entre la pratique de l’islam et l’islamisme, qu’il affirme vouloir combattre avec les moyens « juridiques, pénaux, du renseignement, de la prévention et de la déradicalisation ».

Le candidat à la primaire a enfin critiqué la proposition de Marine Le Pen d’interdire progressivement le voile dans l’espace public par référendum. Il estime qu’empêcher des citoyens de pratiquer leur culte serait non seulement contraire à sa conception de la laïcité, mais également « contre-productif » face à la radicalisation. La séquence marque ainsi une opposition frontale entre Jérôme Guedj et le RN sur la définition de la laïcité, à quelques mois de l’élection présidentielle.