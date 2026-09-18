POLITIQUE Présidentielle 2027

Jérôme Guedj : « L’islam est compatible avec la République »

Par

2 minutes de lecture

Jérôme Guedj : « L’islam est compatible avec la République »
Jérôme Guedj : « L’islam est compatible avec la République »

Jérôme Guedj a répondu sans ambiguïté à la question que Jordan Bardella avait laissée ouverte quelques minutes plus tôt. Invité jeudi soir de « 100 % Mabrouk » sur BFMTV, après le président du Rassemblement national, le député de l’Essonne et candidat à la primaire de la gauche a affirmé que « l’islam est compatible avec la République ». Il a accusé Jordan Bardella de vouloir « se glisser dans les pas d’Éric Zemmour » en refusant, selon lui, de répondre clairement à cette question.

Lors de son propre entretien, Jordan Bardella avait été interrogé directement par Sonia Mabrouk sur la compatibilité de l’islam avec la République. Le président du RN n’avait pas répondu par oui ou par non, estimant notamment qu’il revenait aux musulmans de démontrer leur opposition à l’islamisme et aux formes les plus radicales de leur religion. Jérôme Guedj a jugé ce « silence assourdissant » et considéré qu’il permettait de laisser planer un doute sur l’appartenance pleine et entière des Français musulmans à la communauté nationale.

« Les religions sont protégées par la laïcité »

Pour le député socialiste, affirmer qu’une religion serait par nature incompatible avec la République reviendrait à remettre en cause le principe même de laïcité. « Les religions sont protégées dans notre pays par la laïcité, de la même manière que ceux qui ne souhaitent pas croire sont protégés par la laïcité », a-t-il déclaré. Il a notamment invoqué la loi de 1905 et l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui protège la liberté des opinions religieuses sous réserve du respect de l’ordre public.

Jérôme Guedj reconnaît toutefois que les religions peuvent comporter des dogmes entrant en contradiction avec certaines règles contemporaines. Mais il estime que ce constat peut concerner les différents monothéismes et ne permet pas de conclure à l’incompatibilité d’une religion entière avec la République. « Les musulmans de France ne vivent pas dans une religion parallèle », a-t-il insisté, défendant une distinction nette entre la pratique de l’islam et l’islamisme, qu’il affirme vouloir combattre avec les moyens « juridiques, pénaux, du renseignement, de la prévention et de la déradicalisation ».

Le candidat à la primaire a enfin critiqué la proposition de Marine Le Pen d’interdire progressivement le voile dans l’espace public par référendum. Il estime qu’empêcher des citoyens de pratiquer leur culte serait non seulement contraire à sa conception de la laïcité, mais également « contre-productif » face à la radicalisation. La séquence marque ainsi une opposition frontale entre Jérôme Guedj et le RN sur la définition de la laïcité, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une