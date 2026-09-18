Oise: deux hommes blessés par balle près d’une école, un suspect interpellé

Deux hommes ont été blessés par balle jeudi après-midi à Montataire, dans l’Oise, à proximité d’une école élémentaire, alors que les élèves sortaient des classes. Les faits se sont produits peu après 16h30 dans un parc situé près de l’école Maurice-Bambier. Un homme de 18 ans, présenté comme le principal suspect, a été interpellé et placé en garde à vue.

Plusieurs tirs ont été entendus alors que des élèves, des parents et des membres du personnel se trouvaient aux abords de l’établissement. Des projectiles auraient ricoché sur le toit ou sur un poteau de la clôture métallique de l’école, provoquant un mouvement de foule. Les personnes présentes se sont réfugiées à l’intérieur de l’établissement. Aucun élève, parent ou membre du personnel n’a été blessé.

Les deux victimes hospitalisées

Les deux hommes visés, tous deux majeurs, ont été touchés par les tirs. Leur pronostic vital n’est pas engagé et ils ont été transportés à l’hôpital pour y recevoir des soins. Les circonstances précises de l’agression restent à déterminer, notamment les raisons pour lesquelles les victimes ont été prises pour cible.

Le suspect âgé de 18 ans est déjà connu de la justice dans une affaire liée aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour tentative de meurtre. Les investigations ont été confiées au service local de police judiciaire de Creil, chargé notamment de déterminer le déroulement exact des faits et l’identité d’éventuels autres protagonistes.