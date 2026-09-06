Saint-Denis : un chauffeur VTC poignardé après une terrible méprise

Un chauffeur VTC a été poignardé par l'ex-compagnon d'une cliente, pris pour le nouveau compagnon de celle-ci, à Aulnay-sous-Bois. Bien que blessé, son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de cette agression et identifier l'auteur.

Un chauffeur VTC a été victime d’une agression au couteau samedi 5 septembre à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le conducteur, qui travaillait pour la plateforme Bolt, venait récupérer une cliente aux abords du centre commercial O’Parinor lorsqu’il aurait été pris pour cible par l’ancien compagnon de celle-ci.

D’après les premiers éléments recueillis auprès de sources proches du dossier, l’homme aurait confondu le chauffeur avec le nouveau compagnon de son ex-partenaire. La victime aurait alors été attaquée à l’arme blanche, notamment au niveau du thorax et du poignet. Une méprise qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques alors que le conducteur ne semblait avoir aucun lien avec le différend sentimental. Transporté à l’hôpital Avicenne de Bobigny, le chauffeur a été pris en charge sans que son pronostic vital soit engagé. Les policiers intervenus après le signalement de l’agression auraient par ailleurs retrouvé un couteau sur le trajet emprunté par l’auteur présumé lors de sa fuite.

Une enquête désormais entre les mains de la police judiciaire

Les circonstances exactes de l’agression doivent encore être établies par les enquêteurs. Le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis a été chargé des investigations afin notamment de déterminer précisément le déroulement de la scène et d’identifier l’auteur des coups.

À ce stade, le parquet de Bobigny n’avait pas encore communiqué publiquement sur l’affaire et l’éventuelle interpellation du suspect n’était pas confirmée. Le témoignage de la cliente devrait notamment permettre aux enquêteurs de préciser le mobile et les circonstances ayant conduit l’agresseur présumé à s’en prendre au chauffeur.

Cette affaire montre la vulnérabilité particulière des chauffeurs VTC, qui interviennent quotidiennement dans l’espace public pour récupérer des clients dont ils ne connaissent généralement ni l’entourage ni les éventuels différends. Dans le cas présent, le conducteur aurait été pris pour cible en raison d’une confusion avec une personne étrangère à son activité professionnelle. Une erreur d’identification qui aurait pu transformer une simple course en drame.