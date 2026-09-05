26 potentielles victimes : le terrible dossier qui vise un couple de familles d’accueil en Moselle

Un couple d'assistants familiaux en Moselle est mis en examen pour des actes graves suite à des témoignages d'anciens enfants placés chez eux. Vingt-six victimes, dont des garçons et des filles, accusent des violences couvrant près de vingt ans. Leur détention provisoire a été levée, mais l'enquête se poursuit sous contrôle judiciaire.

Un couple d’assistants familiaux de Moselle est au cœur d’une importante enquête judiciaire après les témoignages de plusieurs anciens enfants accueillis à leur domicile. L’homme, âgé de 71 ans, et son épouse, âgée de 69 ans, ont été mis en examen le 21 août dernier dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Sarreguemines. Les enquêteurs soupçonnent notamment le septuagénaire de viols, d’agressions sexuelles, de tentatives de viol et de corruption de mineurs. Son épouse est, elle, poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements. Les deux intéressés contestent les faits qui leur sont reprochés.

L’affaire a débuté en 2022, après la plainte d’une jeune femme devenue récemment majeure. Cette ancienne enfant accueillie par le couple avait dénoncé des violences et des faits de corruption de mineurs. Les investigations ont ensuite pris une ampleur considérable : les enquêteurs ont entrepris de retrouver les quelque cinquante mineurs qui avaient été hébergés par cette famille d’accueil au fil des années. Ils ont été retrouvés aux quatre coins de la France et entendus dans le cadre de l’enquête.

26 témoignages qui font basculer l’enquête

Sur cette cinquantaine d’anciens enfants accueillis, 26 personnes ont déclaré avoir subi des violences, des agressions sexuelles, des tentatives de viol ou des viols. Parmi elles figurent 14 garçons et 12 filles. Les faits présumés couvriraient près de vingt ans, entre 1997 et 2016. La plupart de ces enfants n’auraient d’ailleurs jamais vécu ensemble au domicile du couple. Pour le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, c’est ainsi « toute une génération de mineurs qui est concernée ».

Une information judiciaire a été ouverte le 21 août et confiée à un juge d’instruction de Sarreguemines afin de déterminer précisément ce qui s’est passé et d’établir les responsabilités éventuelles. Après leur mise en examen, les deux suspects avaient été placés en détention provisoire. Ils ont toutefois contesté cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz. Celle-ci leur a finalement donné raison jeudi et a ordonné leur remise en liberté. Le couple est désormais placé sous contrôle judiciaire, tandis que les investigations se poursuivent.

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