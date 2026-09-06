Ligue 1 : le Paris FC humilie l’OM au Vélodrome, Sinayoko plante un triplé et climatise Marseille (2-3)

L’Olympique de Marseille tombe déjà pour la deuxième fois en trois journées de Ligue 1. Une semaine après la défaite 2-0 à Monaco⁠, l’OM s’est incliné ce dimanche soir au Vélodrome face au Paris FC (2-3). Lassine Sinayoko a été le grand homme de la soirée avec un triplé, dont le but de la victoire sur penalty à quatre minutes de la fin. Marseille, qui avait pourtant égalisé deux fois grâce à Amine Gouiri, ne compte que trois points après trois journées.

Sinayoko glace le Vélodrome après seulement 23 secondes

Le match a commencé de la pire manière possible pour les hommes de Bruno Genesio⁠. Il n’a fallu que 23 secondes au Paris FC pour ouvrir le score. Pablo Pagis a lancé Luca Koleosho sur le côté gauche, ce dernier a débordé avant de servir Lassine Sinayoko, qui a conclu à bout portant.

Ce but est le plus rapide encaissé par Marseille en Ligue 1 depuis le début de la collecte de ces données par Opta en 2006-2007. Il s’agit également du but le plus précoce dans le championnat depuis celui de Wissam Ben Yedder avec Monaco contre Lyon en avril 2024, après 21 secondes.

La réaction marseillaise a pourtant été immédiate. À la 8e minute, une grosse erreur de Soumaila Chergui dans la surface a profité à Amine Gouiri, qui a ajusté Kevin Trapp pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Sinayoko frappe encore, l’OM encore puni

Marseille a alors pris possession du ballon et accentué son pressing. Mais le Paris FC n’a eu besoin que d’une nouvelle occasion pour reprendre les commandes. À la 19e minute, Pablo Pagis a adressé un centre dans la surface et Sinayoko, étonnamment seul, a placé sa tête pour signer son doublé (1-2).

L’OM a poussé jusqu’à la pause. Igor Paixão, de retour après sa blessure, a notamment trouvé la barre transversale sur un coup franc à la 40e minute. Marseille a eu davantage le ballon, mais le Paris FC s’est montré extrêmement dangereux dès qu’il a pu attaquer les espaces laissés par la défense olympienne.

Une semaine après avoir été mis en difficulté défensivement lors de la défaite contre Monaco⁠, Marseille a une nouvelle fois laissé beaucoup trop de possibilités à son adversaire.

Gouiri remet encore Marseille dans le match

Au retour des vestiaires, le Paris FC a immédiatement menacé Jeffrey De Lange, décisif à bout portant devant Ilan Kebbal à la 48e minute. Mais cinq minutes plus tard, c’est Marseille qui a frappé.

Amine Harit a trouvé Gouiri sur un centre en retrait et l’attaquant marseillais a réussi à reprendre le ballon pour tromper Trapp et inscrire son deuxième but de la soirée (2-2, 53e). Pour la deuxième fois du match, l’OM venait d’effacer son retard.

Marseille a ensuite eu une véritable possibilité de passer devant. À la 75e minute, Keyliane Abdallah a éliminé Hamari Traoré avant de servir Gouiri dans la surface. La reprise de l’attaquant a cette fois été repoussée par Trapp.

Une main d’Egan-Riley, le VAR et le triplé de Sinayoko

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, le Paris FC a porté le coup décisif. Entré quelques minutes auparavant, Moses Simon a frappé à l’entrée de la surface. Le ballon a été dévié du bras par CJ Egan-Riley.

Clément Turpin n’a pas immédiatement accordé de penalty, mais il est allé consulter les images après intervention du VAR. L’arbitre a finalement désigné le point de penalty à la 85e minute.

Sinayoko s’est chargé de la sanction. L’international malien a croisé sa frappe du pied droit et pris De Lange à contrepied pour compléter son triplé et donner définitivement l’avantage au Paris FC (2-3, 86e). Il a écopé d’un carton jaune dans la foulée après avoir retiré son maillot pour célébrer son troisième but.

Deux défaites consécutives pour l’OM, le Paris FC deuxième

Le contraste est saisissant avec le début de championnat marseillais. L’OM avait lancé sa saison par un large succès 4-0 contre Strasbourg au Vélodrome⁠. Depuis, Marseille a perdu 2-0 à Monaco puis 3-2 à domicile contre le Paris FC.

Le bilan est donc de trois points pris sur neuf possibles pour l’équipe de Bruno Genesio, avec déjà cinq buts encaissés lors des deux dernières journées. L’OM va désormais devoir se déplacer à Rennes avant de recevoir le PSG.

Le Paris FC poursuit au contraire son excellent début de saison. Après son nul à Troyes (0-0) et sa victoire contre Nice (3-0), le club parisien décroche son deuxième succès consécutif et porte son total à sept points. Il occupe la deuxième place du classement après trois journées. Lassine Sinayoko, déjà buteur contre Nice, quitte surtout le Vélodrome avec un triplé qui a fait basculer l’une des premières grosses soirées de cette saison de Ligue 1.