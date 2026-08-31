— Bradley Barcola quitte le PSG. Liverpool officialise l’arrivée de l’international français

Bradley Barcola quitte le PSG après trois saisons pour rejoindre Liverpool, officialisé le 31 août. L’ailier de 23 ans, ayant remporté 13 trophées dont deux Ligues des champions, décide de ne pas prolonger son contrat avec le PSG face à la concurrence. Ce transfert marque sa première expérience à l’étranger.

C’est désormais officiel : Bradley Barcola quitte le Paris Saint-Germain après trois saisons dans la capitale. L’attaquant international français de 23 ans s’est engagé ce lundi 31 août avec Liverpool, qui a officialisé son arrivée. Le PSG a dans la foulée publié un message d’adieu à son ancien numéro 29, arrivé à Paris en août 2023 en provenance de l’Olympique lyonnais. Le départ de Bradley Barcola était devenu quasiment inéluctable ces derniers jours. Comme nous l’écrivions le 27 août, Liverpool et le PSG étaient proches d’un accord⁠, après plusieurs semaines de négociations autour de l’international français.

Le PSG remercie Bradley Barcola après trois saisons

Quelques minutes après l’officialisation de son départ, le Paris Saint-Germain a rendu hommage à son attaquant. « Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Bradley pour ces trois saisons passées au Club. Arrivé à Paris à seulement 20 ans, il y aura grandi et beaucoup progressé, tout en remportant 13 trophées et en contribuant à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du Paris Saint-Germain », écrit le club parisien. Un message qui referme une aventure commencée le 31 août 2023, lorsque le PSG avait recruté Barcola à Lyon. Encore considéré comme l’un des grands espoirs du football français, l’ailier s’était alors engagé pour cinq saisons, jusqu’en juin 2028.

Deux Ligues des champions et 13 trophées avec Paris

Bradley Barcola quitte surtout Paris avec un palmarès considérable. En trois saisons, le Français a participé à la période la plus victorieuse de l’histoire du PSG, avec 13 trophées remportés. Il a notamment gagné trois championnats de France consécutifs et surtout deux Ligues des champions, en 2025 puis en 2026. Lors de sa première campagne européenne victorieuse, il avait pris une place importante dans l’effectif de Luis Enrique, après avoir progressivement gagné en efficacité et en régularité. Son passage à Paris lui aura également permis de changer de dimension sur le plan international. Ses performances avec le PSG lui ont ouvert les portes de l’équipe de France en 2024 avant de l’installer durablement dans le groupe des Bleus.

Barcola avait décidé de ne pas prolonger au PSG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’avenir de Bradley Barcola s’était considérablement assombri à Paris au cours de l’été. Le joueur avait décidé de ne pas donner suite aux propositions du PSG pour prolonger son engagement. Sa situation sportive avait également évolué. La concurrence dans le secteur offensif et son statut moins assuré dans les très grands rendez-vous avaient alimenté sa réflexion. Liverpool, particulièrement insistant, avait rapidement fait du Français une priorité de son mercato. Plusieurs clubs européens avaient manifesté leur intérêt, mais Barcola avait finalement privilégié Liverpool et la Premier League.

Liverpool remporte la bataille pour l’international français

Après plusieurs semaines de discussions, Liverpool est donc parvenu à convaincre le PSG de laisser partir son attaquant. Les Reds ont officialisé ce lundi l’arrivée du Français avec un message particulièrement bref : « Bradley Barcola is a Red. Allez Les Rouges. » Pour Barcola, ce transfert marque la première expérience de sa carrière à l’étranger. Formé à l’Olympique lyonnais, où il avait effectué ses débuts professionnels avant de rejoindre Paris, l’ailier va désormais découvrir la Premier League sous les couleurs de Liverpool. À 23 ans, il quitte ainsi le PSG au terme de trois saisons qui l’auront vu passer du statut de grand espoir français à celui d’international confirmé, avec deux Ligues des champions et 13 trophées remportés sous le maillot parisien.