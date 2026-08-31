La gare d’Austerlitz ouvre son centre opérationnel pour les Journées du patrimoine

Pour les Journées européennes du patrimoine, la gare de Paris-Austerlitz ouvre son centre opérationnel au public les 19 et 20 septembre, dévoilant ainsi les coulisses de la gestion ferroviaire. Le visiteur pourra découvrir un équipement stratégique habituellement inaccessible, dans le cadre d'une démarche de sensibilisation au patrimoine, avec inscription obligatoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la gare de Paris-Austerlitz ouvrira exceptionnellement au public son centre opérationnel d’exploitation, habituellement inaccessible aux visiteurs, les 19 et 20 septembre prochains.

Un poste de commandement stratégique dévoilé pour la première fois

Ce centre opérationnel coordonne en temps réel l’ensemble des circulations ferroviaires de la gare et assure le bon déroulement des opérations, un équipement stratégique qui reste normalement fermé au public le reste de l’année. Cette visite exceptionnelle, organisée dans le cadre du thème européen de cette 43e édition intitulé « Patrimoine en péril : redonner vie, résister, réinventer », offre une occasion rare de comprendre les coulisses d’un système essentiel au quotidien de milliers de voyageurs franciliens.

La réservation est obligatoire pour participer à cette visite, dont les modalités précises d’inscription doivent être communiquées sur la plateforme dédiée au patrimoine de la SNCF dans les semaines précédant l’événement.

Une gare régulièrement associée aux grands rendez-vous ferroviaires patrimoniaux

La gare d’Austerlitz avait déjà accueilli les années précédentes une rame historique de l’Orient-Express, permettant aux visiteurs de découvrir les sept voitures au style Art déco de ce train légendaire, dont quatre sont classées au titre des Monuments historiques. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans une programmation SNCF particulièrement dense pour cette édition 2026, qui doit également proposer la découverte de la campagne de restauration de la façade principale de la gare de Lyon, engagée depuis 2023.

Les Journées européennes du patrimoine permettent chaque année à des dizaines de milliers de monuments, entreprises et bâtiments historiques d’ouvrir leurs portes au public à travers toute la France, dans un esprit de transmission et de découverte du patrimoine national.