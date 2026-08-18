Une pétition réclame la réouverture de la tour de Fourvière

Un conseiller municipal de Lyon a lancé une pétition pour demander la réouverture de la tour de Fourvière, fermée depuis 1953. Bien que soutenue par environ 250 signataires, la demande est jugée irréalisable par son propriétaire, TDF, en raison de problèmes de sécurité liés à son utilisation actuelle.

Un conseiller municipal d’opposition à la mairie de Lyon a lancé une pétition pour rouvrir au public la tour métallique de Fourvière, fermée depuis plus de 70 ans, tandis que son propriétaire actuel juge le projet irréalisable.

Une « mini-tour Eiffel » fermée depuis 1953

Construite en 1894 à l’occasion de l’Exposition universelle et internationale et coloniale, haute de 80 mètres au sommet de la colline de Fourvière, la tour offrait à ses visiteurs une plateforme d’observation ainsi qu’un restaurant installé à son premier étage. Elle ferme définitivement ses portes au public en 1953, avant d’être rachetée par l’entreprise RTF, devenue depuis TDF, qui la transforme en émetteur audiovisuel et de télécommunications.

Édouard Hoffmann, conseiller municipal du groupe Cœur Lyonnais, a lancé en mai une pétition réclamant une étude de faisabilité publique, estimant que notre patrimoine mérite d’être vécu, pas seulement regardé de loin, et que la tour pourrait devenir l’un des plus beaux belvédères urbains d’Europe.

Un projet jugé irréalisable par son propriétaire

Signée par environ 250 personnes, la pétition a peu de chances d’aboutir selon TDF, qui juge la réouverture impossible en raison de nombreux problèmes de sécurité liés à l’usage actuel du site comme infrastructure de diffusion. Des propositions similaires avaient déjà émergé ces dernières années, notamment dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lyon, sans jamais déboucher sur une suite concrète.

La tour, propriété d’une entreprise privée, demeure aujourd’hui visible depuis toute la ville, particulièrement la nuit lorsqu’elle est illuminée, sans que les Lyonnais ne puissent en franchir le seuil.