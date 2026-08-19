Échanger sa maison l’été, le nouveau bon plan pour payer moins cher ses vacances

Face à la hausse des coûts de vacances, l'échange de maisons se développe. Cette pratique, qui permet d'héberger gratuitement d'autres familles tout en séjournant chez elles, supprime significativement les frais d'hébergement. Bien que nécessitant une préparation minutieuse et un climat de confiance, elle offre un accès à des logements confortables et authentiques.

Face à la hausse du prix des hôtels, des locations saisonnières et des transports, de plus en plus de familles choisissent d’échanger leur logement pendant les vacances d’été. Le principe est simple : des propriétaires ou des locataires autorisés accueillent gratuitement d’autres voyageurs chez eux et séjournent, en contrepartie, dans leur habitation. Cette formule permet de supprimer presque entièrement le coût de l’hébergement, qui représente souvent l’un des principaux postes du budget des vacances.

L’échange peut être réciproque et simultané, lorsque deux familles occupent leurs logements respectifs aux mêmes dates. Certaines plateformes proposent également un système de points permettant d’héberger des voyageurs à une période, puis d’utiliser les crédits obtenus pour partir ailleurs plus tard. Les participants paient généralement une adhésion annuelle à la plateforme, mais la dépense reste nettement inférieure au prix de plusieurs nuits d’hôtel ou d’une location touristique en pleine saison.

Des vacances moins chères et plus proches de la vie locale

Cette pratique séduit particulièrement les familles avec enfants, qui peuvent disposer d’une cuisine, de plusieurs chambres, d’un lave-linge et parfois d’un jardin sans supporter les tarifs d’une grande location. Elle permet aussi de séjourner dans des quartiers résidentiels, loin des zones touristiques les plus fréquentées, et de découvrir une destination comme ses habitants. Certains échangeurs mettent même à disposition leurs vélos, leurs équipements de plage ou leur voiture, à condition que les assurances couvrent correctement ces usages.

L’échange de maisons repose toutefois sur une relation de confiance et exige une préparation rigoureuse. Les occupants doivent définir les règles concernant le ménage, les animaux, les objets fragiles, les consommations d’énergie et l’utilisation des équipements, tout en vérifiant leur assurance habitation. Il est également conseillé de privilégier les profils vérifiés, de consulter les avis précédents et d’échanger longuement avec l’autre famille avant le départ. Bien organisé, ce mode de vacances permet de voyager plus longtemps et plus confortablement, tout en limitant fortement le budget consacré au logement.