France-Italie: Zidane retrouve ce soir le Stade de France et l'Italie, 20 ans après son coup de boule en finale du Mondial

Ce soir, Zinédine Zidane dirige pour la première fois l'équipe de France au Stade de France lors d'un match contre l'Italie en Ligue des nations. Après deux victoires en déplacement, les Bleus, privés de Mbappé, espèrent confirmer leur bon début. Ce retour à Saint-Denis évoque également des souvenirs marquants des confrontations passées entre les deux nations.

France-Italie. Une affiche qui accompagne l’histoire des Bleus depuis des décennies et qui prend, ce vendredi 2 octobre, une dimension supplémentaire. À 20h45, l’équipe de France reçoit l’Italie au Stade de France pour la troisième journée de la Ligue des nations. Après deux déplacements victorieux, Zinédine Zidane va diriger pour la première fois les Bleus à domicile depuis sa nomination comme sélectionneur de l’équipe de France.

Le rendez-vous est également celui des retrouvailles entre l’équipe de France et Saint-Denis. Les Bleus n’ont plus joué au Stade de France depuis le 23 mars 2025, soit 558 jours. Pour leur retour, ils retrouvent l’un de leurs adversaires historiques, l’Italie, face à laquelle plusieurs générations françaises ont vécu des soirées restées dans l’histoire du football.

Zidane découvre le Stade de France comme sélectionneur

Zinédine Zidane connaît évidemment le Stade de France. Il y a été champion du monde en 1998, a porté le maillot bleu pendant des années et y a disputé de nombreux matchs internationaux. Mais ce vendredi, il va franchir pour la première fois les portes de l’enceinte de Saint-Denis dans la peau du sélectionneur.

Nommé à la tête des Bleus cet été, l’ancien numéro 10 réussit jusque-là ses débuts. La France s’est imposée 1-0 en Turquie le 25 septembre, grâce à Kylian Mbappé, avant de gagner sur le même score trois jours plus tard en Belgique. Michael Olise a délivré les Bleus à la 88e minute à Bruxelles.

Avec 6 points en deux rencontres et aucun but encaissé, la France occupe la première place de son groupe. Zidane aborde donc son premier rendez-vous devant le public français avec un bilan parfait.

Manu Koné s’attend à une soirée particulière pour son sélectionneur. « On va découvrir ça en même temps que tout le monde : on va voir l’ovation et… on va applaudir, c’est tout ! » Le milieu français insiste également sur l’importance de ce retour à Saint-Denis : « On est à la maison, on espère qu’il y aura beaucoup de bruit. Je veux qu’on gagne le match dans une ambiance incroyable. »

L’Italie s’est relancée après un départ raté

Les Italiens arrivent à Saint-Denis avec 3 points. Leur campagne a mal débuté avec une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique. La Nazionale s’est immédiatement reprise en allant battre largement la Turquie 4-1.

La rencontre est donc importante dans la course aux deux premières places du groupe, qualificatives pour les quarts de finale. La France possède 6 points, la Belgique et l’Italie en comptent 3, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

Les Bleus doivent composer sans Kylian Mbappé. Le capitaine français, buteur en Turquie, s’est blessé au genou lors du premier match et a quitté le rassemblement. Zidane avait déjà dû réorganiser son équipe en Belgique, où il avait procédé à neuf changements dans son onze de départ.

France-Italie, une histoire de finales et de matchs inoubliables

France-Italie dépasse largement le cadre de cette Ligue des nations. Les deux sélections se sont affrontées à 41 reprises et certains de ces matchs appartiennent à l’histoire du football français.

En 1998, Français et Italiens se retrouvent en quart de finale de la Coupe du monde au Stade de France. Après 120 minutes sans but, la qualification se joue aux tirs au but. La France s’impose et poursuit sa route jusqu’au titre mondial.

Deux ans plus tard, les deux pays se retrouvent en finale de l’Euro 2000 à Rotterdam. L’Italie mène 1-0 et se trouve à quelques secondes du titre lorsque Sylvain Wiltord égalise dans le temps additionnel. En prolongation, David Trezeguet marque le but en or et offre à la France un deuxième titre européen. Zidane est alors le maître à jouer d’une équipe championne du monde et désormais championne d’Europe.

2006, la finale qui reste attachée à Zidane

Le souvenir le plus fort reste évidemment celui du 9 juillet 2006. France et Italie disputent la finale de la Coupe du monde à Berlin. Pour son dernier match professionnel, Zinédine Zidane ouvre le score dès la 7e minute sur penalty avec une Panenka qui frappe la barre avant de franchir la ligne.

Marco Materazzi égalise à la 19e minute. À 1-1, les deux équipes vont en prolongation. Zidane pense donner l’avantage à la France d’une tête puissante, mais Gianluigi Buffon détourne le ballon.

À la 110e minute, après un échange verbal avec Materazzi, Zidane donne un coup de tête dans la poitrine du défenseur italien. Il est expulsé. La dernière image de sa carrière de joueur reste celle de sa sortie du terrain, passant devant le trophée de la Coupe du monde. L’Italie s’impose ensuite 5-3 aux tirs au but, David Trezeguet étant le seul joueur à manquer sa tentative.

Vingt ans plus tard, Zidane retrouve donc l’Italie dans un rôle totalement différent. Cette fois, il ne sera ni numéro 10 ni capitaine. Il sera sur le banc du Stade de France, chargé de conduire les Bleus.

Les retrouvailles de 2024 avaient déjà offert deux scénarios opposés

Les deux sélections se sont retrouvées récemment en Ligue des nations. Le 6 septembre 2024, au Parc des Princes, l’Italie avait surpris la France en s’imposant 3-1. Deux mois plus tard, le 17 novembre, les Bleus avaient pris leur revanche à Milan avec une victoire 3-1. La France avait alors terminé en tête de son groupe.

Ce vendredi, le décor change encore. Le Stade de France retrouve les Bleus après 18 mois d’absence, Zidane découvre Saint-Denis comme sélectionneur et l’Italie se présente de nouveau sur la route de l’ancien numéro 10.

Pour son troisième match seulement à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane va donc vivre une soirée qui réunit plusieurs morceaux de son histoire avec les Bleus. Coup d’envoi de France-Italie à 20h45, avec une rencontre diffusée en direct sur TF1.