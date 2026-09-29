Google confirme la fin de ChromeOS pour 2034, remplacé par un système Android

Google annonce la fin du support de ChromeOS pour 2034, le remplaçant par un système basé sur Android. Prévu pour les ordinateurs portables, ce nouveau système offre des fonctionnalités avancées et promet dix ans de mises à jour, marquant un changement significatif par rapport à l'approche initiale axée sur le cloud de ChromeOS.

Google a officialisé sa feuille de route pour l’abandon de ChromeOS, dont le support prendra fin au milieu de l’année 2034. La firme de Mountain View mise désormais sur une nouvelle gamme d’ordinateurs portables fonctionnant sous Android.

La transition était attendue depuis plusieurs mois, mais une page d’assistance publiée par Google vient d’en préciser les contours. ChromeOS, le système d’exploitation conçu autour du navigateur web et déployé sur des millions d’appareils dans les écoles et les entreprises, sera maintenu jusqu’à la mi-2034, date à laquelle Google cessera officiellement d’en assurer le support.

Cette annonce intervient à quelques jours du lancement d’une nouvelle gamme d’ordinateurs portables que Google positionne comme une alternative directe aux machines équipées de macOS ou de Windows. Ces appareils tournent sous une version d’Android adaptée aux usages bureautiques, enrichie de fonctionnalités d’intelligence artificielle et de capacités système plus profondes que celles offertes par ChromeOS.

La page d’information, destinée en priorité aux clients professionnels et aux établissements scolaires, précise que les nouveaux appareils bénéficieront de dix ans de mises à jour logicielles garanties, une durée identique à celle qui avait été promise aux Chromebooks. Toutefois, certains modèles de Chromebooks récents disposent déjà de fenêtres de support s’étendant au-delà de 2034, ce qui signifie que leur cycle de vie ne sera pas prolongé au-delà de cette échéance commune.

Google ne qualifie pas explicitement son nouveau système d’exploitation de version d’Android, mais il s’agit bien de ce socle technique, reconfiguré pour répondre aux attentes des utilisateurs d’ordinateurs portables. Ce choix marque une rupture nette avec la philosophie initiale de ChromeOS, pensé comme un environnement léger et centré sur le cloud, au profit d’une plateforme plus polyvalente.