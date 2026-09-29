Assemblée nationale : les groupes négocient la répartition des 21 postes du Bureau

Les présidents des groupes de l’Assemblée nationale sont convoqués ce mardi 29 septembre à 9 h 30 pour discuter de la composition du Bureau. Six vice-présidences, trois questures et douze postes de secrétaires doivent être répartis avant l’ouverture de la session ordinaire, le 1er octobre.

L’objectif de cette réunion est de parvenir à un accord entre les groupes sur l’attribution des responsabilités. Avec la présidence de l’Assemblée, ces 21 postes composent le Bureau, instance chargée de l’organisation et du fonctionnement interne du Palais-Bourbon. À défaut d’entente, des élections seront organisées en séance publique.

La représentation du RN dans une instance renouvelée

La question de la place du Rassemblement national ne correspond toutefois pas à celle d’un premier retour depuis les législatives de 2024. Le relevé officiel de la Conférence des présidents du 22 septembre 2026 mentionne déjà Sébastien Chenu et Hélène Laporte parmi les vice-présidents. La négociation porte donc sur la nouvelle répartition des postes, et non sur une instance dont le RN serait encore totalement absent.

Le calendrier prévoit deux possibilités. En cas d’accord, les nominations pourront intervenir dès le jeudi 1er octobre à 9 heures. Dans le cas contraire, l’élection des vice-présidents et des questeurs commencera à 15 heures, puis celle des secrétaires se tiendra le vendredi 2 octobre à partir de 9 heures.