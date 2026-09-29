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Budget 2027 : Lecornu promet 1,5 milliard d’euros de ressources supplémentaires aux départements

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Budget 2027 : Lecornu promet 1,5 milliard d’euros de ressources supplémentaires aux départements
Budget 2027 : Lecornu promet 1,5 milliard d’euros de ressources supplémentaires aux départements

Dans un courrier adressé le 28 septembre aux présidents de départements, Sébastien Lecornu annonce environ 1,5 milliard d’euros de ressources supplémentaires pour 2027. Il promet une « exception » pour ces collectivités, tout en maintenant leur participation à la réduction des déficits.

Le Premier ministre envisage notamment d’affecter 300 millions d’euros de CSG au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette ouverture intervient alors que les départements font face à une augmentation de leurs dépenses sociales.

Une hausse de taxe sur les autoroutes et les aéroports

Parallèlement, le gouvernement souhaite relever la taxe sur les exploitants de grandes infrastructures de transport à longue distance. Ce prélèvement, qui concerne notamment certaines concessions autoroutières et aéroportuaires, rapporterait environ 1,4 milliard d’euros par an, contre 600 millions actuellement.

Ces mesures doivent encore être examinées par le Parlement. Les ressources promises aux départements et le rendement attendu de cette taxe demeurent donc des prévisions gouvernementales, non des sommes déjà versées ou définitivement votées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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