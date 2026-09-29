Pluie-Inondation: la Lozère, le Gard et l’Hérault en vigilance orange mercredi

Un épisode méditerranéen impacte le sud de la France, avec Météo-France plaçant la Lozère, le Gard et l’Hérault en vigilance orange pour pluie-inondation dès mercredi. Des cumuls de pluies de 200 à 300 millimètres sont prévus, entraînant des risques de débordements et de difficultés de circulation.

Un épisode méditerranéen doit toucher le sud de la France dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre. Météo-France a placé la Lozère, le Gard et l’Hérault en vigilance orange pour pluie-inondation et orages à compter de mercredi à minuit, selon son bulletin publié mardi matin. Les précipitations devraient d’abord se renforcer sur les Cévennes, avant de s’étendre aux plaines du Gard et de l’Hérault dans la matinée.

Sur les Cévennes, les prévisions de Météo-France font état de cumuls de 200 à 250 millimètres sur l’épisode, pouvant atteindre localement 300 millimètres. Les intensités pourraient monter jusqu’à 50 à 80 millimètres en une heure. En plaine, les quantités attendues sont de l’ordre de 50 à 80 millimètres en vingt-quatre heures, avec des pointes locales à 100 millimètres. La localisation des pluies les plus fortes reste à surveiller, notamment si les cellules orageuses persistent sur les mêmes secteurs.

Des orages persistants peuvent provoquer une montée rapide des eaux

Ces épisodes se forment lorsque de l’air chaud et humide remonte de Méditerranée et alimente des précipitations parfois durables. Ils surviennent particulièrement en automne, lorsque la mer conserve une température élevée favorisant l’évaporation. Leur danger tient autant à l’intensité des averses qu’à leur répétition au même endroit : des orages qui se régénèrent peuvent déverser d’importantes quantités d’eau sur une zone relativement limitée. C’est cette concentration des pluies qui rend possible une dégradation rapide de la situation locale.

Face à une vigilance orange pluie-inondation, il est recommande d’éviter les déplacements, de rester à distance des cours d’eau et des points bas et de ne jamais emprunter une route immergée, même partiellement. Des ruissellements importants, des débordements de petits cours d’eau et des difficultés de circulation sont possibles. Il est également conseillé de ne pas descendre dans les sous-sols et de suivre les consignes des autorités. Les habitants des trois départements sont invités à consulter les prochains bulletins, qui préciseront l’évolution de l’épisode et les secteurs les plus exposés.